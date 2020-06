Higuaín: "Cuando Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus, el club me dijo que no podía continuar"

El delantero del Milan Gonzalo Higuaín ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta' en la que explica cómo vive su nueva etapa futbolística y relata su salida de la Juventus, una marcha que, afirma, no forzó en ningún momento.

"No pedí salir, básicamente me echaron", asevera. Antes, relata cómo se fue gestando una adiós que no buscó, sino que el club le 'invitó' a hacer: "Parece que, de pronto, se rompió algo. Luego se fichó a Cristiano Ronaldo. Con su llegada, el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar, que estaban buscando una solución".

Son declaraciones que realiza antes del derbi contra el Inter de Milán un partido que le recuerda "al derbi de Madrid". En ese partido, tendrá un duelo goleador con Icardi, su compatriota, al que define como "asesino" pero con el que reconoce que no guarda relación alguna: "No nos hablamos".