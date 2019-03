Hiddink: "Le he pedido a Diego Costa que se controle"

Guus Hiddink espera que Diego Costa modere su temperamento. El técnico del Chelsea, y del hispano-brasileño, está muy contento con su delantero pero es consciente de que necesita tranquilizarse más para evitar sucesos como el que le costó su primera expulsión vestido de 'blue' en un rifirrafe con Gareth Barry. Para el holandés, Costa debe "controlarse un poco".

"Es un tema de temperamento y de carácter. Si reduce lo que hacía tantas veces en el pasado aún hay esperanza. A mí me gusta mucho y por eso le defiendo. Contribuyó de gran manera a nuestra resurrección desde el mes de diciembre. Barry ya dijo que no le mordió y estamos contentos con él, pero le he dicho que debe controlarse. Él ya lo sabe", dijo Hiddink.

El holandés reconoce que Costa no lo está pasando bien: "No está contento, como es normal. Falta por ver si recibe algún partido más de castigo. Está desesperado por jugar y acepta que está sancionado, ¿qué más puedo decir?.

Sin él, Falcao puede tener su oportunidad: "Ha superado un periodo muy difícil con la lesión y ya se ha recuperado. Llega diez días trabajando ya con el primer equipo. Habrá que esperar hasta después del parón internacional para ver si está a un nivel competitivo".