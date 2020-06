Hazard: "Puedo terminar mi carrera en el Chelsea, no sería un problema"

Eden Hazard sigue dándole vueltas a su futuro. El delantero belga ha dejado varios mensajes en los que mostraba su deseo de jugar en el Real Madrid, pero ahora ha explicado que no sería un problema acabar su carrera en el Chelsea.

"Puedo terminar (mi carrera) en el Chelsea. No hay ningún problema. Soy muy feliz en el club, con el equipo y mi familia es feliz aquí. Así que si no voy a España, no hay problema. Adoro a los aficionados y creo que ellos me quieren a mí. Pase lo que pase en el futuro, seré feliz", afirmó Hazard a la cadena Sky Sport.

Varios medos británicos ya han informado de que el Chelsea prepara una mejora salarial para que Hazard se quede en Stamford Bridge. Su contrato termina en junio de 2020 y el Chelsea estaría dispuesto a pagar 18 millones de euros anuales al ariete belga para evitar su marcha.