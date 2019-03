Hazard: "Escribí a Mourinho porque me sentía culpable por su despido"

Eden Hazard es uno de los mejores jugadores de la Premier League y de Europa, y uno de los talentos más prometedores que el Chelsea tiene en sus filas. Por ello, cuando algo no va como debe ir todas las miradas se centran en él, y eso mismo fue lo que pasó tras la destitución de Jose Mourinho por la mala racha 'blue'. Hazard no había anotado un gol con el luso en el banquillo este curso, y su primera diana se hizo esperar hasta hace poco cuando anotó de penalti ante el MK Dons, un equipo de la Segunda inglesa.

El internacional belga ha reconocido en 'The Guardian' que debido a su rendimiento envió un mensaje a José Mourinho: "Le escribí para decirle que sentía que se marchara. Disfrutamos de muchos éxitos la pasada temporada pero no fue así en esta. Me sentí culpable porque fui el jugador del año y esta temporada he jugado mucho peor. No estuve al mismo nivel".

Hazard niega que estuviera bajo de moral: "Estaba bien de moral pero todo esto afecta un poco. Todo fue muy bien el año pasado pero ahora no tanto. Tienes que decirte a ti mismo que el fútbol es así".

"Mourinho me deseó lo mejor para mí en el futuro. Para un equipo de campeones pasar por todo esto es complicado de explicar. Ahora va todo mejor pero seguimos sin ganar tanto como antes", explica el belga.