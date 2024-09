Hansi Flick, sobre Szczęsny: "He hablado con él, pero no diré nada más. En los próximos días, firmará"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, compareció en la previa del duelo de Champions League ante el Youngs Boys, un partido en el que los azulgrana están obligados a ganar, después de la derrota en la primera jornada ante el Mónaco.

"Hemos analizado al rival, como hacemos todos. El año pasado fueron campeones, este no han empezado bien. Contra el Aston mostraron que son un equipo rápido y hay que estar atentos. Es un equipo joven y de calidad. Tenemos que estar preparados. No sé qué es la presión... no, no, es nuestro trabajo. Cada uno tiene su presión en su trabajo. Hay que ganar, siempre está la presión de ganar. El partido de Mónaco hay que borrarlo, ahora no tenemos puntos pero jugamos en casa contra un equipo bueno que se ha ganado, por derecho, estar en Champions. Tenemos confianza en ganar. Este y el próximo son importantes y necesitamos piernas frescas, y lo tuvimos en cuenta en la anterior jornada", analizó el técnico alemán.

"Es importante no hacer errores defensivos para ganar partidos"

Respecto a la derrota del sábado ante Osasuna, Flick reconoció que cometieron errores y que hay que corregir cierto problemas defensivos.

"Cometimos errores contra Osasuna. Hay que demostrar nuestra calidad con la pelota. Los jugadores saben cómo combinar y jugar con la pelota. Es importante no hacer errores defensivos para ganar partidos. A nivel individual, cada uno debe saber qué hacer y asumir la responsabilidad en el campo", subrayo Hansi Flick.

El entrenador del Barcelona aclaró que no vio lo ocurrido anoche en el derbi en el Metropolitano, pero se mostró partidario de identificar y expulsar de los estadios a los violentos.

"No lo vi. No sé qué pasó. Creo que hay que identificar a la gente y prohibirles la entrada a los estadios. Es difícil. No es parte del fútbol. Los aficionados deben animar", analizó Flick.

El entrenador alemán también afirmó reconoció que no le preocupan los resultados de los últimos años del Barça en Europa y que se puede "ganar el respeto otra vez".

"Sólo he perdido contra el Mónaco, no me preocupa lo que pasó el año pasado o antes. Todos queremos ser exitosos en la Champions. Tengo una actitud muy positiva. El equipo trabaja bien y juega un fútbol muy atractivo. Podemos ganar el respeto otra vez. Trabajaremos en ello", indicó Hansi Flick.

Por último, el entrenador alemán no quiso entrar a valorar la inminente llegada de Tomasz Szczęsny tras la grave lesión de Ter Stegen.

"No hablo de jugadores que no están en el equipo. No lo es de momento. Ningún jugador tiene la garantía de ser titular y ser el número uno... He hablado con él, pero no diré nada más. En los próximos días, firmará. El sábado hablaremos de eso", concluyó Hansi Flick.

