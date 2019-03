Guus Hiddink pide al Chelsea que tome una decisión sobre el próximo entrenador

El holandés Guus Hiddink, entrenador interino del Chelsea, ha instado al conjunto inglés a tomar cuanto antes una decisión sobre el nombramiento del próximo inquilino del banquillo. Hiddink, de 69 años, llegó al Chelsea el pasado mes de diciembre con un contrato hasta final de temporada después de la sonada destitución del portugués José Mourinho.

Preguntado en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado ante el Southampton (15:00 GMT) sobre si prefería que el club nombrara lo antes posible a su sustituto, el holandés dijo que él era "partidario" de ello. "Soy partidario, pero es una opinión personal. Creo en hacer las cosas lo más transparentes posibles", respondió.

La prensa británica especula estos días sobre el nombre del posible reemplazo de Hiddink en el suroeste de Londres, con el italiano Antonio Conte, actual seleccionador de la 'Azzurra', como principal favorito. "Ustedes saben más que yo porque es su trabajo", dijo el holandés a los periodistas.

"Tienen que buscar e investigar los rumores, ese no es mi trabajo, yo sólo me limito a preparar al equipo para el siguiente partido", añadió. "No estoy involucrado (en la búsqueda de un nuevo entrenador), y eso es todo lo que puedo comentar. Es normal que este club esté buscando técnicos con experiencia. Depende de ellos tomar la decisión", señaló.

Según informan los medios de comunicación británicos, Conte ya habría llegado a un acuerdo con el Chelsea para tomar las riendas del club después de la Eurocopa del próximo verano con un contrato de tres temporadas.

"Cuando eres seleccionador es muy diferente de cuando diriges un club, ya que tienes a los jugadores a tus órdenes durante cuatro o cinco días. Siempre es emocionante entrenar en otro país: quieres conocer la cultura del lugar y del club y aprender lo más rápido posible el idioma", sostuvo Hiddink. Conte, de 46 años, antes de tomar las riendas de la selección italiana, en 2014, dirigió a Arezzo, Bari, Atalanta, Siena y Juventus.