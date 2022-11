Gunnarsson: "Ronaldo no me dijo que 'quién era yo' cuando le pedí la camiseta"

Según el diario Bild, cuando Gunnarsson se acercó a pedirle que intercambiasen las camisetas, Ronaldo le espetó: "¿mi camiseta? ¿y quién eres tú?. Gunnarsson negó, en la sala de prensa del estadio Velodrome de Marsella, donde mañana se enfrenta con su selección a Hungría, que esa fuese la conversación entre ambos.

"Es cierto que le pedí la camiseta, pero no me dijo que quién era. Dijo que no había problema, pero que dentro (del vestuario). Ya estoy cansado de esta historia, quiero centrarme en el próximo partido, eso es pasado y no tengo más que decir", explicó.