El guiño de Mbappé al Real Madrid: "Zidane y Cristiano Ronaldo son mis ídolos"

Kylian Mbappé ha concedido una entrevista al diario británico Daily Mirror en la que habla de su ambición, de sus ganas de ganar títulos y también repasa los que para él han sido sus modelos en el fútbol: Zidane, como ya ha admitido otras veces, y Cristiano Ronaldo.

Así ha hablado Mbappé sobre sus ídolos: "Primero fue Zidane, por todo lo que consiguió con el equipo nacional. Y después Cristiano Ronaldo. Ha ganado muchísimo y sigue siendo un ganador incluso después de tantos éxitos. Han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros de historia".

El entrenador del Real Madrid ya ha lanzado varios guiños a Kylian: "Estoy enamorado de Mbappé desde hace tiempo", ha dicho el entrenador del Real Madrid. Los próximos objetivos del jugador del PSG: "El año que viene tenemos Eurocopa y queremos salir victoriosos. Mi gran ambición es ganar la Champions y ser parte del PSG que gane su primera Champions sería muy especial".

Kylian asegura que el Balón de Oro no le quita el sueño: "Estaría bien ganarlo pero no es algo que me quite el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no me tengo que poner un límite de tiempo. Siempre pongo al PSG y a la selección como prioridad y si los galardones individuales llegan de mis buenas actuaciones, son un bonus".