Guerrero destroza a Bolivia y prolonga el sueño

Guerrero hace honor a su apellido. Héroe absoluto de su selección. Peleó cada balón aéreo sin descanso y dejó en ridículo a la defensa boliviana y a su portero Quiñónez. Cabeceó a la red un centro medido desde la izquierda de Vargas, adelantándose a su marcador y alejando el balón del guardameta boliviano. Solo tres minutos después, un pase en largo de Christian Cueva fue aprovechado por Guerrero para irrumpir entre los dos centrales bolivianos y ganarles por velocidad para acabar definiendo ante la torpe salida de Quiñónez. La guinda del tercer gol se la regaló la defensa boliviana con una mala salida de balón que el nuevo delantero del Flamengo no desaprovechó definiendo con tranquilidad en el mano a mano ante el arquero. Máximo goleador del torneo junto a Vidal con tres tantos, curiosamente, también fue el mejor artillero en la anterior Copa América de 2011 con 5 goles.

Cueva, revelación de la Copa América. No tuvo éxito en su experiencia en el Rayo Vallecano y regresó a su país para jugar en Alianza de Lima y poder disputar esta competición. Desequilibrante, eléctrico, regateador e incisivo por dentro o por fuera, no escatima su compromiso defensivo en el medio cuando Perú no tiene el balón y siempre dispuesto a salir rápido a la contra con cualquier balón que sea capaz de bajar Paolo Guerrero.

Digno torneo de Bolivia. Superaron las expectativas pasando a cuartos de final cuando nadie apostaba por ellos en la fase de grupos. Con muchas limitaciones, desplegaron un fútbol simple pero efectivo que tiraron por la borda ante Perú por los errores defensivos. Su mejor jugador, Marcelo Moreno Martins, puso el gol del honor de penalti.