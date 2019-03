Guardiola: "Si hubiera habido un estado catalán, habría jugado con la selección catalana"

Pep Guardiola ha vuelto a dejar clara su postura sobre la selección española de fútbol. El ahora técnico del Bayern de Múnich ha afirmado que "si hubiera existido un estado catalán habría jugado con la selección catalana".

Además, el ex del Barcelona ha dicho que en aquel momento no pudo hacerlo porque "no era viable" y que él iba "encantado" a la llamada con España, solo "para defender lo mejor posible mi juego". Lo ha asegurado en una entrevista a 'Ganaremos', la plataforma de apoyo al independentismo catalán.

Contesta al ministro del Interior

También se refirió a las críticas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que dijo que Guardiola jugó con la Selección en su día solo por dinero. "El ministro está equivocado. He pagado cada día mis impuestos, parece que no todos los partidos pueden decir lo mismo", apuntó.