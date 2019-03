Guardiola: "Estoy en el Manchester City para ganar títulos"

El técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, que se estrena el sábado en la Premier League, aseguró este viernes que está "muy emocionado y con muchas ganas de que llegue el primer partido" y reiteró está en Inglaterra "para ganar títulos". "No es la tarea más difícil de mi carrera", negó el catalán al ser preguntado en rueda de presa sobre el reto de dirigir al City.

"Es especial, desde luego. Tuve éxito en casa, fui a Alemania, aprendí alemán, lo que supuso un gran desafío, y me fue bien, y ahora estoy aquí", dijo Pep en la sala de prensa de la City Football Academy (CFA), la moderna ciudad deportiva del conjunto inglés.

Después de brillar en La Liga y en la Bundesliga, Guardiola aterrizó en Manchester para tomar las riendas del City en sustitución del chileno Manuel Pellegrini.

El equipo del norte de Inglaterra, que ha incorporado a ocho futbolistas -Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Schalke 04), Nolito (Celta de Vigo), John Stones (Everton), Gabriel Jesús (Palmeiras), Marlos Moreno (Atlético Nacional), Oleksandr Zinchenko (FC Ufa) y Aaron Mooy (Melbourne City)- inicia su andadura en la campaña 2016/2017 en casa frente al Sunderland de David Moyes (16:30 GMT).

"Todavía no estamos al máximo"

"Estamos aquí para ganar títulos, pero no pienso en el éxito. Sé que hay cinco, seis, siete u ocho grandes equipos que buscan lo mismo", comentó Pep. "En este momento sé en qué punto está el equipo y sé que todavía no estamos al máximo. Para crear algo importante necesitamos tiempo. Pero para jugar con el alma no lo necesitamos, no sé qué resultado sacaremos, pero no voy a negociar que los jugadores no jueguen con alma", agregó el técnico de Santpedor.

Guardiola dijo que precisa de "más información" sobre sus jugadores, pero destacó al defensa central inglés John Stones, quien llegó procedente del Everton por 50 millones de libras, como un futbolista llamado a ser "importante".

"Necesito más información sobre mis jugadores, cómo reaccionan a mis ideas. Pero he visto un equipo del que me ha impresionado su calidad", señaló. "Espero que (Stones) sea muy importante. Conseguimos hacernos con él y es importante para nosotros, tiene mucho talento, es muy joven y es un gran jugador. Estamos muy contentos de que esté aquí", subrayó el catalán.