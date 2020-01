Guardiola ha destrozado cuatro coches de lujo desde que vive en Manchester: "Llenó un diésel con gasolina"

Parece ser que no se puede ser un talento en todos los ámbitos de la vida, y el caso de Pep Guardiola no es diferente al del resto de ciudadanos. El español, pese a ser un virtuoso tanto en el terreno de juego como en el área técnica, no lo es tanto cuando es de conducir de lo que estamos hablando.

Según revelaron Lu Martín y Pol Ballús en el libro 'Pep's City: The Making of a Superteam' Guardiola ha tenido varios episodios oscuros con coches desde que llegó a Inglaterra en septiembre de 2016. Con un valor de más de medio millon de euros en total.

"Guardiola tiene fama, desde su época en el Barcelona, de ser un conductor desafortunado", apuntan Lu Martin y Pol Ballus.

La 'victimas' habrían sido un Mercedes GLE valorado en 93.640 euros, un Range Rover de 175.575 euros, un Bentley GTX700 de 234.100 euros y un Mini Cooper de 35.113 euros.

"Sus espejos retrovisores no sobreviven por mucho tiempo y también ha llenado un Range Rover diésel con gasolina y destrozado un Bentley plateado". Estos son algunos de los testimonios que se recogen en el libro.