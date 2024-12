Guardiola casi llega a las manos con un aficionado del Liverpool

Pep Guardiola no está pasando por su mejor momento al frente del Manchester City. El equipo inglés acumula una sola victoria y seis derrotas en los últimos ocho encuentros, la peor racha de la carrera del técnico de Sampedor. El equipo cityzen está a 9 puntos del Liverpool, líder de la Premier League, y eliminado de la Copa de la Liga inglesa.

Y el punto culminante del hundimiento llegó en Anfield, donde los de Pep cayeron 2-0. La grada cantó entonces a Guardiola "serás despedido al amanecer" y el catalán contestó con un gesto con los dedos recondando las seis Premier Leagues que ha ganado en Mánchester. Ahora, cinco días después de aquella derrota, ha salido a la luz un vídeo de Pep encarándose con un hincha red tras el duelo en Anfield.

En él vemos a Guardiola acompañado por otras dos personas mientras el aficionado le dice: "Get out mate, just cause you lost (amigo, has perdido)". Entonces Pep se dio la media vuelta para ir directamente a la persona que le dijo esa frase: "¿Quieres saber lo que es perder? ¿quieres saberlo?", contestó Guardiola mientras estaba siendo sujetado por sus acompañantes.

"Quiero herirme a mí mismo"

El vídeo, publicado a través de una cuenta de aficionado del Liverpool, ya acumula miles de interacciones. Si bien se desconocen más datos, todo apunta a que el encontronazo entre ambos se dio a la vuelta del estadio, cuando la plantilla del Manchester City regresaba a su hotel.

Lo cierto es que los nervios de Guardiola están a flor de piel. Solo hay que recordar su aparición en zona mixta, junto a su posterior rueda de prensa, en la que se le vio la cara llena de arañazos después de la remontada del Feyenoord en Champions League: "Quiero herirme a mí mismo", dijo en su momento el técnico. Un día después emitió un comunicado pediendo disculpas por banalizar la autolesión.

