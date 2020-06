Griezmann: "No me voy a ir en enero, además vendrán Diego Costa y Vitolo"

Antoine Griezmann repasó su momento en el Atlético de Madrid en Telefoot y afirmó que no se arrepiente de haberse quedado en el Atlético. "No me arrepiento, fue mi elección y aunque llevemos siete partidos sin puntuar, ya lo haremos".

Sobre la posibilidad de irse en enero, el francés asegura que no se irá. "No me voy, además vendrán Diego Costa y Vitolo y tendremos que luchar por mantener al equipo lo más alto posible. No he hablado nada con el presidente sobre mi salida".

Griezmann también comenta que no se expresó bien cuando habló del United en verano: "No me expresé bien, es como el otro día cuando me peguntaron si me gustaría jugar con Mbappé y Neymar. Respondí que sí pero eso no significa que me quiera ir al PSG".

"Hay partidos que no tiro ni una vez a puerta"

Además, el delantero hace autocrítica de su estado de forma con el Atleti: "Estoy contento con mis partidos con la selección pero con el Atlético solo dos o tres. Tengo que mejorar y encontrar mi mejor forma. Depende de mí, entrenar y trabajar, hay partidos que no tiro ni una sola vez a puerta y eso es mi problema. Tengo que trabajar para llevar al equipo a lo más alto".

Por último, se refirió a la situación en Champions: "Hemos tenido un mal comienzo con dos partidos que no deberíamos haber fallado. Esperaremos a ver si el Chelsea falla".