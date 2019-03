Griezmann, Gameiro, Torres y Correa forman un ataque de 81 goles

El Atlético de Madrid completa su ataque para esta temporada con el fichaje de Kevin Gameiro, que se unirá a Antoine Griezmann, Fernando Torres y Ángel Correa en una delantera que, entre los cuatro, sumó 81 goles la pasada campaña, 29 de ellos por parte de su nueva incorporación procedente del Sevilla.

Un atacante goleador que deseaba, buscaba y necesitaba el Atlético para aumentar la competitividad de la plantilla y, sobre todo, su potencial sobre la portería contraria. Su capacidad goleadora es indudable, y la ha demostrado en el Sevilla, no sólo la pasada temporada, sino en las dos anteriores en el club andaluz. Entre las tres, Gameiro, además de tres títulos de Europa League, ha anotado un total de 67 goles.

En el Atlético compartirá ataque con su compatriota Antoine Griezmann, la incontestable referencia ofensiva del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone las dos últimas campañas; la más reciente con 32 goles en 54 partidos. Fue el mejor goleador de su equipo en cada una de las competiciones y en el global del año.

El internacional galo anotó 22 de ellos en la Liga, sumó tres en otros tantos duelos de la Copa del Rey y dirigió a su conjunto a la final de la Liga de Campeones, la segunda del Atlético en las últimas tres temporadas, con siete dianas en trece choques en la máxima competición europea, de la que fue subcampeón en Milán. Entre Gameiro y Griezmann acumularon 62 tantos en el curso 2015-16.

Fernando Torres firmó doce goles, aunque con menos volumen de encuentros (44) y presencias en el once titular (26), y ocho el argentino Ángel Correa, en 36 duelos, doce desde el inicio, aunque la continuidad del futbolista 'albiceleste' aún no es segura. De momento, Correa disputará los Juegos Olímpicos de Río con la selección argentina y la intención del Atlético es que no se mueva a otro equipo en esta nueva temporada, pero el deseo del delantero de disputar más minutos abre una interrogante en su permanencia en la plantilla esta campaña.