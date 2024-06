La gran sorpresa de la EvAU en Castilla-La Mancha: analizaron un texto sobre los insultos racistas a Vinicius

La historia se volvió a repetir, Vinicius Jr, estrella del Real Madrid y del fútbol mundial, se ha 'colado' de nuevo en un examen de selectividad (EvAU), esta vez en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Decimos que se ha vuelto a repetir porque el año pasado sucedió algo similar en Extremadura, concretamente en el examen de inglés, en un texto que hablaba sobre los insultos racistas que recibió el brasileño en el estadio del Mallorca (San Moix).

Los "lloros de Vinicius", objeto de análisis en la EvAU

Esta vez el protagonista ha sido el mismo pero ha sucedido en la Universidad de Castilla-La Mancha y el texto, aunque ha ido sobre el mismo tema (el racismo que sufre el futbolista en algunos campos y de parte de algunos aficionados), esta vez ha sido un artículo de opinión (Najat El Hachimi) de un periódico nacional español ('El País) el que ha sido objeto de análisis por parte de los estudiantes en el examen de Lengua Castellana y Literatura. El Hachimi escribió sobre esto en marzo de 2024 después de que Vinicius Jr se echara a llorar en la rueda de prensa previa al partido amistoso entre España y Brasil en el Santiago Bernabéu.

Por supuesto, muchos jóvenes no se lo esperaban y más los aficionados del Madrid, que por su parte seguramente hayan quedado gratamente sorprendidos, los estudiantes de otros equipos tal vez lo hayan recibido de manera diferente...

"Ellos pensarán que yo sabía el examen pero les puedo asegurar que no sabía nada"

Sobre esta curiosa anécdota se ha pronunciado Pedro Jiménez: "Ellos pensarán que yo sabía el examen, pero no es cierto, les puedo asegurar que no sabía nada... El contenido de las pruebas no se conoce hasta última hora", ha asegurado Pedro Jiménez, el presidente del tribunal número 24.

Vinicius, MVP de la Champions

Por su parte, el mencionado futbolista carioca ha sido uno de los grandes artífices del triplete del Real Madrid en esta temporada ya finalizada. Los blancos han conquistado la Liga, la Supercopa de España y la Champions, la Decimoquinta de su historia y la sexta en la última década. Vini, además, ha sido galardonado como MVP de la edición de la Champions tras anotar 6 goles y repartir 5 asistencias a lo largo de toda la competición, tan solo Kane y Mbappé han marcado más (8) y solo Bellingham y Sabitzer se han acercado a sus números en pases de gol -también 5-. También marcó el segundo gol en la final de este pasado sábado y se convirtió en el futbolista más joven de la historia (23 años, a 41 días de cumplir 24) en ver puerta en dos finales diferentes de Champions League (también marcó en 2022 ante el Liverpool) superando una marca establecida por el mismísimo Leo Messi.

En Liga también vio mucha puerta: 15 goles y 5 asistencias y en la Supercopa de España fue el auténtico héroe de la final endosando un hat-trick en menos de 40 minutos al FC Barcelona.

