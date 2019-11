Gerard Piqué no descarta retirarse antes de 2022: "Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel..."

Gerard Piqué lo tiene claro. El central del Barcelona ha reconocido en una entrevista que el Barcelona será el último equipo de su carrera y que espera cumplir su contrato hasta 2022, aunque no descarta retirarse antes si no se ve en condiciones de competir.

"Mi último equipo será el Barça, no tengo ninguna intención de vestir otra camiseta. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tengo ningún problema en irme antes. Creo que no va a suceder porque me conozco y me veo capaz de aguantar hasta 2022, pero nunca se sabe", aseguró Piqué a 'Mundo Deportivo'.

Gerard Piqué también respondió a los que le critican por sus constantes viajes a Madrid para estar en la Copa Davis.

"Yo lo que dije es que algún día duermo cuatro o cinco horas, pero que en líneas generales, y sobre todo los días de partido, duermo 10 horas por la noche y dos horas de siesta. Si que es verdad que hay algunos días que duermo menos, pero no solo por organizar esto, sino porque me gusta la NBA y los partidos son tarde, y estoy convencido de que hay más gente (...). Hay un cúmulo de cosas que son las que te dan el rendimiento. El dormir, la alimentación, es muy importante, pero hay otras cosas como entrenar bien, estar mentalizado antes de los partidos... hay muchas cosas y al final intento cumplirlas todas. Si llevo 12 años en el Barça y 16 desde que debuté, no es por azar sino porque tengo unas rutinas que intento cumplir y que me han funcionado", indicó Piqué.