Bronca en el túnel de vestuarios entre Barça y Espanyol tras el derbi de Copa

El delantero del Espanyol Gerard Moreno ha dicho tras el encuentro de Copa del Rey contra el Barcelona en el Camp Nou que varios futbolistas azulgranas "estaban esperando en el túnel de vestuarios" a los jugadores del equipo blanquiazul.

"Nos han esperado, lo ha escuchado mucha gente. Hemos ido a saludar a nuestra afición para darles las gracias y cuando hemos llegado al túnel, había una serie d jugadores esperándonos y al final si te provocan y te provocan, saltamos. El otro día no nos esperaron porque empataron y perdieron dos puntos. No sé lo que querían, el otro día se metieron rápido en el vestuario", aseguró el delantero blanquiazul.

"No sé si para vacilar o para insultar, pero sí para seguir provocando", ha apostillado. "Había mucha gente ahí, mucho barullo. No voy a decir nombres, sería feo", ha apuntado el atacante. Moreno ha añadido: "Nosotros tampoco somos tontos y no nos vamos a callar".

El ariete catalán ha comentado que "está claro" que hay una campaña contra el cuadro blanquiazul tras el partido de Liga contra el Barcelona del 2 de enero. "Se ha tratado de forma injusta en Cataluña al Espanyol diciendo que somos violentos, cosas que no son normales. Ahora hemos perdido y ya estarán contentos", ha agregado.

Gerard Moreno ha augurado un próximo derbi, correspondiente a la vuelta de octavos de la Copa del Rey el 13 de enero en Cornellà-El Prat, de altas revoluciones. "Cuando te provocan es difícil que no salten chispas y tendremos otro derbi intenso", ha aseverado.

El acta refleja el comentario de Suárez tras el partido

Según el acta del colegiado, Luis Suárez se habría dirigido en estos términos a los jugadores del Espanyol tras finalizar el encuento: "Venid acá, os espero aquí; sós un desecho". Todo ello en el túnel de vestuarios, como señaló Gerard Moreno y el propio Luis Enrique, que reconoció que hubo bronca pero le quitó hierro: "Fueron villancicos".

Iniesta: "Hubo muchas emociones y tensión"

Por otra parte, el capitán azulgrana Andrés Iniesta no ha negado que haya habido "intercambio de opiniones" en el túnel de vestuarios a la finalización del partido, y cuando un periodista le ha apuntado que ha oído cómo un jugador decía "te voy a reventar", el centrocampista del Barcelona no lo ha negado. "Ha habido muchas emociones y tensión", ha comentado el azulgrana, pero ha señalado que eso no debe ir más allá.