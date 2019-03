De Gea no viaja a Brujas y se queda de nuevo fuera de la lista del United

El entrenador holandés Louis van Gaal no ha convocado a los guardametas españoles David de Gea y Víctor Valdés para el partido de vuelta de la fase previa de la Liga de Campeones ante el Brujas. En la lista de 18 hombres no están ni De Gea ni Valdés, que podrían abandonar el conjunto inglés antes de que cierre el mercado de traspasos, el próximo 1 de septiembre. Van Gaal vuelve así a dejar fuera de la convocatoria a los dos internacionales españoles, quienes todavía no se han vestido de corto en ninguno de los cuatro encuentros oficiales del club este curso.

El United busca volver a Champions

Los 'diablos rojos' buscarán mañana en Brujas (18:45 GMT) sellar la clasificación para la fase de grupos de la máxima competición continental después de haberse impuesto por 3-1 en Old Trafford el pasado martes. En la convocatoria está el belga Marouane Fellaini, recuperado de sus molestias, pero no el centrocampista ecuatoriano Antonio Valencia, que se cae de la lista con respecto al partido del sábado frente al Newcastle.

La convocatoria completa para el choque ante el Brujas es la siguiente: Sergio Romero, Sam Johnstone; Daley Blind, Matteo Darmian, Paddy McNair, Luke Shaw, Chris Smalling; Michael Carrick, Marouane Fellaini, Ander Herrera, Juan Mata, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Ashley Young; Memphis Depay, Javier 'Chicharito' Hernández, Adnan Januzaj y Wayne Rooney.