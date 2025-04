Gavi: "Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol y no tienen ni p*** idea"

El Barcelona afronta este miércoles la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund, un duelo clave en Montjuic para tratar de regresar a unas semifinales de la Copa de Europa seis años después. Y es que el conjunto azulgrana jugó sus últimas semifinales de la máxima competición continental en 2019, cayendo ante el Liverpool en aquel inverosímil partido vuelta en Anfield. De la mano de Hansi Flick, el Barça quiere volver a estar entre los cuatro mejores equipos de Europa y para ello deben eliminar al Borussia Dortmund, actual subcampeón de la competición.

Gavi, mediocentro culé, ha tomado la palabra en la previa del duelo de ida ante los alemanes y, al igual que sobre el terreno de juego, ha sido directo.

"Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol y no tienen ni puta idea. Es entendible, cada uno piensa lo que quiere y está bien", ha señalado el futbolista sevillano al ser preguntado por su intensidad sobre el césped.

El mediocentro azulgrana jugará por primera vez unos cuartos de final de la Champions y se mostró ilusionado.

"Bueno, con muchas ganas. Es la primera vez que juego unos cuartos de final de la Champions y tanto yo como el equipo estamos con muchas ganas de que empiece el partido y ojalá podamos llevarnos la victoria", ha reconocido Gavi.

Gavi ha destacado su buena sintonía con Hansi Flick y ha reconocido que están "muy conectados".

"Estamos muy conectados, nos entendemos muy bien y entiende que vengo de una lesión. Mi temporada está siendo espectacular tras la lesión. Confía en mí. Estoy feliz de tenerlo como entrenador", explicó Gavi.

Respecto al gran estado de forma por el que atraviesa el equipo en 2025, en el que todavía no han perdido, el futbolista de Los Palacios y Villafranca ha admitido que la temporada está siendo "espectacular", pero que no se sienten "invencibles".

"Estamos haciendo una temporada espectacular, pero no nos sentimos invencibles. No siempre vas a ganar. Hay que ir con humildad y tener los pies en el suelo. Queremos llevarnos el máximo de títulos posibles. Hay que ir partido a partido", ha advertido Gavi.

"La afición tiene que estar ilusionada, la temporada es muy buena. Pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo. Trabajamos para que la afición esté feliz y les demos alegría", ha añadido el futbolista culé.

"En el campo se me nota que no he cambiado nada por la lesión"

El jugador sevillano ha admitido que no recuerda el último triplete que logró en Barcelona en 2015, entonces entrenado por Luis Enrique.

"Era muy chico y no me acuerdo. Cuando uno está en la Masía sueña con ganar el triplete o sextete en la Masía. Sueñas con ganar títulos con este club, y lo intentaremos", ha asegurado Gavi.

"Estoy al cien por cien. En algunos partidos estoy más cómodo, pero estoy bien. Estoy tranquilo y cómodo. Y feliz con el rendimiento que doy. Puedo aportar al equipo. En el campo se me nota que no he cambiado nada por la lesión. Tengo la misma mentalidad. Estoy tranquilo y feliz con la vuelta tras la lesión. Muchos no vuelven igual, pero yo sé de lo que soy capaz, y de mi mentalidad. He vuelto como el jugador que era antes", ha señalado Gavi obre su actual estado de forma.

Por último, el jugador sevillano ha detallado que Hansi Flick le está ayudando en "muchos conceptos".

"Me ayuda en muchos conceptos de fútbol, y en mi lado más humano. No estoy jugando todos los partidos y en mi cabeza debo entender que no siempre puedo ser titular. Hay que entender todo. Flick es espectacular y estamos felices de tenerlo como entrenador", ha concluido Gavi.

Hansi Flick: "Mañana será difícil porque el Dortmund es estable"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha tomado la palabra antes que Gavi y ha advertido sobre la dificultad de la eliminatoria ante el Borussia Dortmund.

"Mañana será difícil porque el Dortmund es estable, ha ganado confianza y tiene sus fortalezas. Tenemos que tratar de controlar su ataque y presionarlos cuando tengan el balón. Es un equipo que tiene mucho ritmo y velocidad en ataque. Y eso son cosas que tenemos que dominar mañana", ha analizado el técnico alemán.

Hansi Flick se reencontrará seste miércoles con Kovac, del que fue asistente en el Bayern Múnich.

"No pienso que el hecho de haber trabajado con Niko me ayude o no. Tenemos que prepararnos bien. Aprecio mucho a Niko, es una persona fantástica y estoy muy contento de verlo de nuevo", ha admitido Flick.

Sobre las bajas que arrastra el conjunto alemán, la última de ellas la del central Nico Schlotterbeck, Flick ha señalado que "tienen suficientes jugadores" para superar las ausencias.

"Prefiero jugar contra el mejor equipo. Schlotterbeck es un central fantástico, muy bueno en defensa y lo siento por él que sea baja, le deseo lo mejor y que se recupere bien. El Dortmund tiene suficientes jugadores con clase y por alguna razón está en cuartos de final", ha señalado el entrenador alemán.

"Son unos cuartos de Champions y por eso es importante entrenar y hablar en la sala de reuniones sobre las cosas importantes. Casi hemos llegado a tiempo para la rueda de prensa", ha bromeado Flick.

El entrenador alemán no quiere escuchar ninguna escusa sobre el calendario y la carga de partidos en la recta final de la temporada.

"No tengo miedo. No podemos cambiar el calendario y tenemos que tratar de sacar lo mejor y ganar cada partido. No hay excusas y lo aceptaremos tal y como es. Juegue quién juegue tendremos un gran equipo", concluyó Flick.

