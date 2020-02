Gennaro Gattuso: "Llevo años espiando a Setién; tendremos que tener cuidado"

Más información Los jugadores del Barcelona, sometidos a un control de temperatura en Nápoles

El técnico italiano del Nápoles, Gennaro Gattuso, aprovecho la rueda de prensa previa para deshacerse en elogios hacia su rival de mañana en el área técnica. El exjugador del Milán aseguró que ha seguido de cerca la carrera de Quique Setién así como el impacto que ha tenido en el FC Barcelona.

“Me encanta. Le espío desde que estaba en Las Palmas. Tiene una visión moderna del fútbol, con juego de toque pero también con un sistema defensivo. Es un gran entrenador", confesó el italiano. A su vez, también destacó la evolución que ha tenido el equipo desde su llegada: "El Barça desde que ha llegado Setién reconquista el balón en 6 segundos, con Valverde tardaba 10".

Respecto a 'su' Nápoles afirmó que quiere ver a "un equipo con la cabeza alta, sin miedo, sin estar preocupado. Que esté vivo, que respeta al rival y que juega hasta el final", además, advirtió sobre el peligro del FC Barcelona como conjunto aunque se mostró sabedor del que atesora Leo Messi en sus botas.

"No hay solo Messi, es un grandísimo, lleva años siendo el mejor en todos los sentidos, no solo al nivel técnico", así mismo fue absolutamente rotundo a la hora de valorar la capacidad del '10' argentino, asegurando que "sinceramente no" se le puede parar.

"No debemos cometer un error: el Barça no es solo Messi. Pensar de parar a Messi con un marcaje a hombre no tiene sentido. El Barça es un equipo enorme", concluyó Gennaro 'Rino' Gattuso la conferencia previa a este primer enfrentamiento de octavas de final de la Champions League.