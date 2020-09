Gareth Bale se sincera: "Estoy en manos del Real Madrid, pero ponen las cosas muy difíciles"

Gareth Bale ha roto su silencio sobre su futuro en una entrevista con Sky Sports. Desde la concentración de Gales habla de su futuro y dice que si sigue en el Real Madrid es porque la temporada pasada el Madrid bloqueó su salida. Respecto a su posible marcha este verano, dice: "No lo sé, estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles para ser sinceros".

Así habla de su futuro: "También es una pregunta para el club, porque yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. No me permitieron irme, así que habrá que preguntar al club. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. Qué puedo hacer, tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede".

Le gustaría volver a la Premier

Bale creo que aún tiene fútbol: "Quiero jugar al fútbol, sólo tengo 31 años y estoy en buena forma. Tengo mucho que dar todavía. Estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles para ser honestos". Volver a la Premier, una opción: "No está en mis manos. Si se da la opción es algo que miraré seguro. Estamos en periodo de fichajes y el tiempo lo dirá. Es una decisión que está en manos del club".

En Gales es feliz: "Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso. Cuando vengo aquí me siento muy feliz y emocionado y motivado para jugar al fútbol".

Gareth Bale fue 'cazado' jugando a golf tras negarse a viajar a Mánchester con el Real Madrid para la Champions.