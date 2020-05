Gareth Bale: "¿La MLS? Definitivamente es algo que me interesaría"

El futuro de Gareth Bale siempre es un tema que sobrevuela el Real Madrid. El verano pasado muchos lo veían fuera pero al final, la falta de ofertas, obligó a Zidane a hacerle un hueco en el equipo.

El propio Bale ha asegurado ahora, con la temporada parada por el coronavirus, que la MLS es algo que le interesa y un destino que podría agradarle.

"Me gusta. Es una liga que esta subiendo estos años y continúa con su crecimiento y sus mejoras, los jugadores, los estadios, las instalaciones... Muchos jugadores quieren ir a América en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf allí", aseguró Bale en una entrevista al podcast The Hat Trick, de Charlie Stillitano, el jefe de la International Champions Cup.

Bale también explicó todo lo que ocurrió alrededor de su incidente con la bandera de Gales.

"Vi la bandera unas semanas antes, había fotos online. Y dijeron que si nos clasificábamos la sacarían para celebrarlo con ella. Lo celebramos todos como equipo pero yo no la cogí. La gente lo puede ver como quiera pero yo celebraba que mi país se había clasificado y me reía por eso", explicó Bale.