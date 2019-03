García Pitarch: "Parejo está faltando el respeto al Valencia y al valencianismo"

"Le exigimos profesionalidad. No está siendo correcto y está faltando al respeto al Valencia y al valencianismo. Llevo muchos años en el fútbol y nunca he visto un comportamiento así en un futbolista", ha destacado el director deportivo en rueda de prensa.

García Pitarch remarcó que Parejo debe "pedir perdón" al valencianismo. "Dani debería pedir perdón a la afición. Creo que le perdonarían porque es un gran futbolista. No le hemos puesto expediente porque no lo hemos considerado conveniente y esperamos que reaccione bien los próximos días", señaló.

"Los jugadores no deciden lo que hace un club. Está poniendo contra las cuerdas a una afición, a un club y a su historia. En todos los años que llevo en el fútbol no había visto un comportamiento como el suyo", afirmó sobre la actitud del jugador.

El director deportivo se mostró contundente y censuró la actitud del de Coslada durante esta pre-temporada y aseguró que no piensa permitir que se marche al Sevilla. Llevo muchos años en el mundo del fútbol y nunca he visto un comportamiento así. Sus agentes han obrado mal porque han metido a otro club", indicaba el dirigente valencianista.

"No tengo ningún reproche al Sevilla. Quiero dejar claro que no hay ninguna queja con el Sevilla pero sí con el que tiene un contrato con el Valencia y con los representantes que tienen a un jugador con el Valencia que renovó hace poco", continuó.

A pesar de las buenas relaciones con el club hispalense, García Pitarch fue tajante y negó la salida del jugador al equipo entrenado por Sampaoli: "No va al Sevilla. Hablé con Monchi y la presidenta, Lay Hoon, se reunió con el presidente sevillista, Pepe Castro, a los que les transmitimos que no había negociación posible. El jugador ha intentado poner contra las cuerdas al equipo y a la afición, eso no se puede consentir", concluyó.

Quieren fichar a Raúl Albiol

Respecto al mercado de fichajes, García Pitarch admitió que el objetivo de la dirección deportiva es firmar a Raúl Albiol para reforzar la defensa, ya que es el deseo del futbolista. "Nos hemos puesto el objetivo desde el primer día que Albiol venga al Valencia. Estamos esperando hasta el límite. Agotaremos la posibilidad de Raúl porque le ilusiona a él y a su familia y a todos nosotros. Hay una prioridad y esperaremos a completar esta posibilidad", dijo.

A pesar de la intención de incorporar al defensa internacional, García Pitarch no forzará la situación, ya que Albiol se está comportando de una manera profesional con el Nápoles. "Lo que no me gusta que me hagan a mí, no me gusta hacérselo a nadie. Estuve en Roma y me senté con Aurelio De Laurentiis para pedirle las condiciones pero se cerró en banda. Raúl está entrenando y jugando y nadie del Nápoles tiene alguna queja de él", advirtió.

Por último, justificó las razones por las que se están produciendo las ventas durante este verano y avanzó que todavía "tendríamos que hacer dos o tres salidas más para cumplir con el 'fair play'". "Debemos cumplir el 'fair play' financiero porque tenemos la obligación de cumplirlo. Hemos tomado muchas decisiones que no me hubiera gustado tomar. El resultado y el saldo está ahí tanto en las salidas como en las entradas", concluyó.