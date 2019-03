Gabi: "Cualquier derbi se aleja de cualquier partido normal"

Gabi, capitán del Atlético de Madrid, admitió que llegar al derbi de este domingo con dos derrotas consecutivas hace a su equipo "estar más alerta e intentar conseguir más que nunca los puntos" ante el Real Madrid, del que remarcó que ha empezado "muy bien" la actual temporada.

"Lo afrontamos como todos los partidos contra grandes equipos. El Real Madrid es muy solidario, ha empezado muy bien la temporada, consiguiendo resultados más que su forma o su estilo de jugar, pero tiene jugadores suficientes para desequilibrar cualquier partido", valoró en declaraciones publicadas en la página web del club.

Gabi también remarcó la "ilusión" con la que encara el partido su equipo y admitió la necesidad del Atlético: "Es verdad que venimos de dos resultados malos que nos hacen estar más alerta e intentar conseguir más que nunca los puntos, porque son importantes, pero cualquier derbi se aleja un poquito de cualquier partido normal".

"Sabemos lo que significa para la gente"

"Sabemos lo que significa para la afición. Por eso debemos dar el máximo en cada jugada y en cada minuto", dijo el capitán, que repasó para esta temporada: "No tenemos que perder la ilusión por ganar, querer siempre seguir ganando, nunca bajar los brazos cuando vienen mal dadas e intentar contagiar ese sentimiento, esa ilusión y esa unión de vestuario que nos ha llevado a tantos éxitos a la gente nueva. Si unimos todo esto se ve un gran Atlético de Madrid".

Para él, el Atlético "ahora mismo lo es todo": "Forma parte de mi vida, no sólo como club, sino como forma de vivir y afrontar las cosas de tu vida. Y también es el club que me ha dado la oportunidad de realizar el sueño más grande que siempre he tenido. Entonces, por eso siempre lo llevo en el corazón y siempre estaré agradecido".