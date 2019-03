El 'Frente Atlético' aseguró este sábado que no puede ser expulsado del club porque "no es una peña oficial", anunció que seguirá "fiel" al equipo rojiblanco, reprochó a la plantilla que no haya dado una "muestra de apoyo pública" al grupo y no se pronunció sobre la reyerta del pasado 30 de noviembre.

En una nota publicada en su cuenta oficial en 'twitter', en la que no había escrito nada como grupo desde los incidentes de hace dos semanas con seguidores del Deportivo de La Coruña y que causaron la muerte de un hincha del club gallego, emitió un comunicado en la víspera del partido con el Villarreal, el primero desde el anunció del club de la expulsión del Frente Atlético, el 2 de diciembre. "Con respecto a los incidentes ocurridos el 30 de noviembre en los aledaños del Vicente Calderón, el Frente Atlético no se va a pronunciar de ninguna manera, por lo menos en estos momentos tan revueltos, y en el que el grupo y simpatizantes o miembros del mismo están sufriendo una persecución desmedida", comienza el comunicado. "Tampoco creemos que sea el momento para iniciar ninguna campaña de defensa pública y masiva, con lo que nos limitaremos a emitir este comunicado y esperar acontecimientos en silencio y con tranquilidad", añade el 'Frente Atlético', que remarca "muy alto" su condición de "ultras" y que añade: "Con la cabeza bien alta seguiremos fieles a nuestro amado Atlético de Madrid".

También "recuerda al Club Atlético de Madrid que el Frente Atlético no es y no ha sido en por lo menos los últimos 20 años una peña oficial". "El 'Frente Atlético' no puede ser expulsado como peña oficial al no serlo, así que deberían revisar sus estatutos antes de hacer públicas cosas inciertas", agrega. "El 'Frente Atlético' ha sido considerado y es un colectivo, el más numeroso del club, equiparado con Asociación de veteranos, Senado Atlético, Agrupación de peñas y voluntarios. Nunca como peña oficial", continúa en el comunicado.

Además, afirma que "es bastante curioso ese 'ocultismo' y 'vergüenza' generalizada que existe a la hora de nombrar abiertamente al 'Frente Atlético' como creador y autor de todos los tifos y mosaicos que se han realizado en todo el estadio en los últimos años, de los que el club se ha servido para sus campañas publicitarias y de márketing", o "las propuestas a muchos niveles" en cuanto a entrenamientos a puerta abierta o "viajes masivos". "Sin embargo, han dado un giro de 180 grados para nombrarnos a las primeras de cambio para 'expulsarnos' de la que ha sido nuestra casa durante 33 años y que esperamos siga siéndolo", prosigue el 'Frente Atlético', que afirma: "También le reprochamos a la plantilla, que tanto se ha significado con nosotros, no darnos una muestra de apoyo pública hacia el grupo". También asegura que "ninguno de los supuestos miembros del 'Frente Atlético' que han salido en diferentes medios de comunicación haciéndose pasar como tales pertenecen al grupo".