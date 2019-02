Frenkie de Jong: "¿Si tengo estilo Barça? Ahora mismo no puedo decirlo"

El jugador del Ajax de Amsterdam y nuevo jugador del FC Barcelona para la siguiente temporada, Frenkie de Jong, ha asegurado que espera ser "importante" en el equipo blaugrana y poder "ganar muchos títulos" con el que considera que ha sido su equipo "de los sueños" y al lado de Leo Messi, entre otros.

"Siempre había soñado con ser del Barça, desde niño. Me gustan los jugadores, el estilo, creo que el Barça es un poco el equipo de mis sueños. Y mi sueño ahora es convertirme en un jugador importante para el Barça y espero ganar muchos títulos, estas son mis metas de momento", aseguró en declaraciones a 'Barça Fans'.

De Jong, que sigue defendiendo los colores del Ajax, aseguró estar con ganas de poder vestirse la camiseta blaugrana y jugar al lado de Messi. "Estoy muy emocionado y deseando poder jugar con Messi. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Es el jugador más completo, puede hacer lo que quiera con el balón y su pie izquierdo es buenísimo, es muy inteligente", señaló.

Y con Messi, y un estilo de juego que muchos ven idóneo para el Barça, confía en poder llegar a esos objetivos. "El estilo del Barça y del Ajax son bastante similares. Ambos quieren jugar bien al fútbol con mucha posesión. ¿Si tengo estilo Barça? Se tendrá que ver cuando juegue si lo tengo, ahora mismo no puedo decirlo. Me cuesta decir cosas buenas sobre mí, pero quiero tener el balón y la posesión", describió confirmando ese 'AND' blaugrana.

"Tengo mucho a mejorar, como marcar más goles y dar más asistencias, ser más fuerte en defensa, mejorar mi pierna izquierda, muchas cosas... Puedo jugar en todas las posiciones del centro del campo", señaló al respecto.

Sobre el momento del anuncio de su fichaje, aseguró que fue "muy emocionante". "Estaba muy ilusionado con mi fichaje por el Barça. Cuando tomé la decisión sentí una gran felicidad y lo celebré un poco con mi familia, pero estamos a mitad de temporada y no lo celebré mucho, aunque estoy muy feliz", recalcó.

Un acuerdo en el que tuvo un peso importante el presidente, Josep Maria Bartomeu. "Es un gran tipo, me ha ayudado mucho y me ha contado todo del Barça, las ventajas de jugar en el Barça y me ha ayudado mucho", reconoció el centrocampista holandés. Pero hay más vínculos y personas que le llevaron a aceptar sin dudarlo la oferta blaugrana. "Sé que Holanda y el Barça tienen una gran conexión, gracias a Cruyff por supuesto. Espero hacer cosas importantes en el club", auguró.

La importancia de Cruyff

"Cuando el interés del Barça por mí era real, pregunté a Overmars (director deportivo del Ajax y exjugador del Barça) por la ciudad y el club y me dijo que todo era increíble. Y Cruyff significa para mí lo que para muchos, es fútbol en estado puro. Cambió el juego con su fútbol total en la 'Naranja Mecánica' en 1974, fue un gran futbolista y una gran persona", aportó.

Esa admiración por Cruyff le viene de lejos, como el sentimiento que tiene hacia un Barça que le enamoró de pequeño. "Fui al Camp Nou cuando era un niño y estaba de vacaciones. Hice el Tour, tenía unos seis años, y fue mi primer encuentro con el Barça", desveló.

"También estuve hace tres años con mi novia, mi agente me consiguió buenas entradas y disfruté mucho del partido, contra el Betis creo y el Barça ganó 4-0. Jugaron muy bien y me lo pasé muy bien", se sinceró De Jong, que ha firmado hasta 2024 con el Barça en un traspaso de 75 millones de euros más otros 11 millones en variables.