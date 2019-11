La frase de la polémica de Piqué: "Quisiera Valverde o no, íbamos a ir a la fiesta"

Más información La alegría desbocada de Shakira con Piqué por la Copa Davis

Gerard Piqué se ha pronunciado en sus redes sociales para lanzar un mensaje a la prensa deportiva después de que se hiciera viral la conversación con Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, que aparece en el primer capítulo 'Matchday', el documental sobre el Barça.

"La prensa deportiva, como siempre, saca de contexto una conversación mía con el propietario de Rakuten. En ella, le explico que tuve que reunirme con el míster para explicarle que era importante que los jugadores fueran a un evento del partner principal del club en Nueva York. Luego se preguntan porqué los jugadores cada vez están más separados y distantes de los medios...", ha escrito el culé en un 'storie' de Instagram.

En ese primer capítulo de 'Matchday' las cámaras entran en casa de Piqué antes del Clásico contra el Real Madrid que venció el FC Barcelona el pasado año 5-1 en el Camp Nou.

Fiesta en Nueva York

Tras el triunfo, el culé se marcha con el citado Mikitani y le cuenta un episodio vivido en la plantilla azulgrana. "¿Recuerdas la fiesta de Nueva York?", le pregunta el azulgrana.

Así sigue Piqué: "Lo que me costó convencer a Valverde de que nos dejara ir. Hasta cinco veces fui a hablar con él para decirle que era bueno para el equipo y era importante. Él me preguntaba por qué y me decía que no veía razones para que fuéramos de fiesta, no lo entendía. Quisiera o no, íbamos a ir a la fiesta".

Está última frase es la que ha levantado una polvareda en los medios. Según Piqué, todo se ha sacado de contexto.