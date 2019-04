Florentino: "No podíamos dejar tirado a De Gea, hizo un esfuerzo por venir al Madrid"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló sobre el intento fallido del fichaje del portero David De Gea y dijo no creer que el Manchester United tuviera mala voluntad al remitir los contratos tarde, lo que supuso que el horario del mercado de fichajes en España estuviera cerrado. "Yo creo que lo que le falta al United es experiencia, porque nos pasó con Fabio Coentrao a nosotros lo mismo y a ellos con Ander Herrera. Por eso cuando veo las operaciones que han tenido en los medios, puedes pensar que como un es equipo nuevo pasa esto", comentó.

"Ellos accedieron a negociar el mismo lunes doce horas antes y a la 13:30 ya tenían todos los contratos y sin embargo tardan ocho horas en devolverlos después de llamarlos constantemente. No creo que tuvieran mala voluntad, tendrían mucho trabajo", declaró Florentino en una entrevista a una radio nacional.

"Hace un año decidimos que De Gea sería el sustituto de Casillas"

Lo que aseguró Florentino es que David De Gea había hecho un esfuerzo y ellos tenían claro desde hace tiempo que debía ser el sustituto de Iker Casillas. "Hace más de un año entendemos que para el futuro el sustituto de Iker el mas adecuado es De Gea. Con el tiempo pasa, viene Keylor Navas, pero tenemos el compromiso con De Gea. Él había hecho un esfuerzo y no podíamos dejarle tirado", expuso.

"Tardaron ocho horas en remitir unos contratos"

"Lo que no entendemos es que se tarden ocho horas en remitir unos contratos o que si quieren negociar no lo hagan el día anterior", apuntó Florentino, que reconoció que no ha hablado con el portero después del fichaje frustrado. "No he hablado después con De Gea aunque estaba afectado porque quería venir", dijo el presidente del Real Madrid, que aseguró que la relación con el Manchester United es "buena".

Finalmente, Florentino Pérez volvió a lamentar el fichaje frustrado de David De Gea y recordó que otros años también hubo jugadores que quiso traer al Real Madrid y no pudo lograr. "Muchos fichajes han salido bien y otros no. Todo el mundo sabe que quise traer a Patrick Viera o a Franck Ribery y que en el de Ronaldo se cruzó una persona que quiso perturbar el fichaje. En este caso lo que es chocante es que si alguien quiere negociar sea doce horas antes", concluyó.