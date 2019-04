Florentino, autocrítico: "Nos equivocamos con la despedida de Iker Casillas"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, reconoció que se equivocaron desde el club con la despedida de Iker Casillas, que fichó en julio por el Oporto, y lamentó las críticas recibidas hacía su gestión en este tema diciendo que él no echó al portero madridista.

En un primer momento, el pasado 12 de julio, Casillas se despidió leyendo un comunicado solo y entre lágrimas en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. Al día siguiente, sobre el césped del estadio y en un acto oficial acompañado por Florentino Pérez, volvió a despedirse rodeado de los trofeos conquistados durante su paso por el primer equipo.

"La despedida de Casillas no quedó bien, pero fue así porque él quiso. El error mío es por haberlo consentirlo y por eso le llamé esa misma tarde, hablé con él, retrasó su salida y al día siguiente hicimos las cosas bien y se fue con otro sabor de boca", dijo Florentino.

"Estaba en una posición emocional difícil, no quería hacer nada, nos pidió una cosa y salió mal. Me considero culpable. Hicimos lo que pidió y al día siguiente hicimos lo que teníamos hecho. Me equivoqué", comentó el presidente en una radio nacional.

"Dolido" por señalarle como el culpable de la marcha de Casillas

Florentino se mostró dolido por algunos comentarios vertidos en la prensa que lo señalaban como culpable de la marcha del portero. "No es verdad que haya echado a Casillas. Le he ayudado en una petición de irse porque lo había pasado mal y llevaba dos años con una presión tremenda. No es verdad que no le protegiera", afirmó. "El tema Casillas nos debería de hacer reflexionar a los madridistas porque tenemos que acabar con lo de pitar a los jugadores. Somos un club muy influyente y lo que pasa tiene repercusión en todo el mundo", apuntó.

Habrá homenaje a Iker el próximo año

Florentino desveló que en el Trofeo Santiago Bernabéu del pasado agosto se intentó que el equipo invitado fuera el Oporto para hacer un homenaje a Iker, pero no pudo ser por compromisos de agenda del conjunto dirigido por Julen Lopetegui. Para 2016, la intención es que el equipo portugués sea el rival del Real Madrid. "Lo tenemos firmado con el Oporto y si no pasa nada vendrá al trofeo y será el gran homenaje que no pudo ser este año", declaró Florentino.

Tras la marcha de Iker Casillas y el fichaje frustrado de David De Gea, todo apunta a que el costarricense Keylor Navas será el portero titular del Real Madrid esta temporada, una vez que su traspaso al Manchester United también se frenó por esta última circunstancia. "Ni tengo que pedirle perdón a Keylor Navas ni él a mi. No sé de donde sale que nos ha pedido dinero. Si es titular sabe que en el Real Madrid se gana mucho dinero. Él sabe dónde está y lo que tiene que hacer. Es un hombre mayor, responsable y sabe lo que ha pasado", finalizó.