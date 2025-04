¿El final de los conciertos en el Bernabéu? El Real Madrid se despide de la 'mina de oro' de su estadio

Nuevo cambio de fechas y también de localización de los conciertos de Aitana en Madrid. Los dos conciertos que iban a celebrarse el 27 y 28 de junio en el Santiago Bernabéu se trasladan estadio Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de julio. Así lo anunción el Real Madrid en su página web y lo confirmó la artista en sus redes sociales.

"El concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el estadio Santiago Bernabéu no podrá llevarse a cabo en la fecha programada. Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración", informa el club blanco en su página web.

"Vengo con unos de esos vídeos que no nos gusta a ninguno. Siento tener que daros esta noticia, pero el 27 y 28 de junio es inviable hacer los conciertos del Bernabéu... Me he desvivido cada día desde que pasó todo, pero no está en mis manos. Es completamente inviable", explicó Aitana en un vídeo publicado en sus redes sociales tras conocer la noticia.

"Vengo con una solución, los shows se pasarían para el 30 y 31 de julio, un mes después, en el Riyadh Metropolitano. Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios y que podáis confiar en mí porque es la tercera vez que ocurre este cambio, pero no depende de mí", explica la artista catalana.

"Toda la información para reubicación de entradas y cuestiones y dudas va a estar en mi página web. He llorado mucho, lo he sufrido mucho durante un año y no quiero hacer un drama de todo esto. Solo os quiero decir que prometo daros el mejor show de vuestras vidas, prometo dejarlo todo. Os juro que no os voy a decepcionar, lo voy a dar todo", asegura Aitana.

Los vecinos doblegan el brazo al Real Madrid

Las fechas del Santiago Bernabéu fueron reprogramadas después de que se cancelaran sus actuaciones del 28 y 29 de diciembre de 2024, debido a las protestas y denuncias de los vecinos de la zona por el ruido que generaban los conciertos en el estadio madridista. El Real Madrid acaba cediendo ante las presiones vecinales y no habrá conciertos en el Bernabéu, al menos de momento. Una derrota para el club blanco en uno de sus proyectos estrella, con el que quería rentabilizar las obras de remodelación del nuevo estadio a través de conciertos con algunas de las principales estrellas de la musca actual.

GTS Spain aclaraba este lunes el procedimiento que tenían que seguir aquellos que hubieran adquirido localidades, ya que las compras a través de su tienda oficial serán válidas para el nuevo espacio (los compradores recibirán un nuevo correo electrónico de confirmación, así como una nueva entrada con el código QR válido).

Además, a partir del 23 de abril se pondrán a la venta nuevas entradas para ambas fechas en el Metropolitano, pero en caso de no poder asistir, ese mismo día se habilitará en la página web de la artista un formulario para solicitar la devolución, hasta el próximo 7 de mayo.

Los conciertos en el Santiago Bernabéu han estado en el punto de mira de las quejas vecinales desde principios del verano de 2024 debido a la emisión de decibelios por encima de la normativa municipal. Estas denuncias obligaron a suspender temporalmente los 'shows' musicales allí agendados hasta que el estadio pudiera cumplir con la legislación. Esta incertidumbre, por ejemplo, llevó a Dellafuente a mover su concierto también al estadio Metropolitano.

