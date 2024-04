La fiesta de los jugadores del Athletic en pleno centro de Bilbao: "Estos son los campeones"

Los jugadores del Athletic Club calentaron motores antes de la fiesta por la ría a bordo de la gabarra del próximo jueves con una improvisada fiesta por el centro de Bilbao, en la que los campeones de la Copa del Rey bailaron, cantaron y se lo pasaron en grandes junto a los aficionados. Un fiestón en toda regla con Iker Muniain como maestro de ceremonias y con Asier Villalibre, con su trompeta y una electrocharanga portátil.

La espontánea fiesta por las calles del centro de Bilbao acabó congregando a cientos de personas y fueron muchos los vídeos que comenzaron a circular por las redes sociales sobre una celebración que no se recuerda en el mundo del fútbol y de la que es complicado encontrar precedentes. Iker Muniain, capitán del Athletic, fue el director del fiestón por el centro de Bilbao, ejerciendo como maestro de ceremonias en un animado pasacalles en el que estaban acompañados por decenas de aficionados y por toda la plantilla del Athletic.

"Esta tarde hemos decidido calentar motores para la gabarra de modo espontáneo y ha sido increíble vivirlo con todos vosotros. Una gozada la respuesta de la gente, su cariño, su trato, su respeto y hasta su colaboración. Onenak zarete! (Sois los mejores). ¡Aupa Athletic!", publicaba al filo de la medianoche en sus redes sociales el propio Muniain.

También el Athletic se ha hecho eco de la fiesta junto a uno de esos vídeos, que culminó en los céntricos Jardines de Albia de la capital vizcaína. "Esa espontaneidad, ese querer celebrarlo con los tuyos, como uno más. Y que l@s Athleticzales sean también uno más. Qué bonito", destacaba el club vizcaíno en sus redes sociales.

Muniain y el cántico de los campeones: "Este es el famoso Athletic, el..."

El propio Iker Muniain, megáfono en mano y subido a hombros, animaba a los allí presentes a aprenderse un cántico para la celebración del jueves en la ría de Bilbao con la gabarra.

"Os voy a contar una historia. Cuando era pequeño quería mucho a este club y siempre me hablaban de muchas Copas, Ligas, Supercopas... Y yo decía: '¿Este no será el famoso Athletic?' Entonces, hace una semana soñando con la Copa número 25 pensaba: '¡Hostia, el famoso Ahletic Club. Qué grande que es!' Se me ha ocurrido una canción que quiero compartir con el pueblo, con Bilbao, con Vizcaya, con todos los que estamos aquí... ¡Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club. Estos son los campeones. Aupa Athletic txapeldun!", entonaba Munian en mitad de la calle.

Iñaki Willams compartía en un directo la fiesta por el centro de Bilbao junto a sus compañeros por el centro de Bilbao.

El delantero del Athletic era aupado a hombros como puede verse en otro de los vídeos en redes sociales mientras la calle entonaba el cántico "¡Iñaki, Iñaki Williams lololololo!".

La fiesta oficial por la consecución de la Copa del Rey se celebrará este jueves con la salida de la mítica gabarra por la ría de Bilbao. La embarcación saldrá a las 16:30 horas desde el pantalán del Real Club Marítimo del Abra y está previsto que llegue al puente del Ayuntamiento de Bilbao dos horas después.

Abren expediente a 4 jugadores por "una concentración no comunicada"

La Ertzaintza ha abierto "expediente" a cuatro jugadores del Athletic Club, cuyos nombres no ha desvelado, por "una concentración no comunicada" que realizó en la noche del martes de manera espontánea por las calles de Bilbao y que acabó congregando a cientos de personas.

Según ha confirmado la propia Ertzaintza, se ha abierto expediente "por una concentración no comunicada", que conlleva "sanciones administrativas" por una "infracción a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana".

