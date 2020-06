Fernando Simón: "Se valorará si puede haber público en los estadios en fase 3, pero no sería justo"

Más información Oficial: Horario de las dos primeras jornadas de LaLiga tras la crisis del coronavirus

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, fue este lunes el primero en proponer que pueda haber público en el estadio de Gran Canaria el próximo 13 de junio para recibir al Girona.

Y es que, según adelantó el Gobierno, los territorios que accedan a fase 3 a partir del 8 de junio podrán organizar su desescalada a nivel autonómico. Por esa puerta, y tras hablar con el presidente de Canarias, es por la que Ramírez cree que puede intentar que sus partidos como local se jueguen con público.

Tras escuchar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, parece que la posibilidad existe, aunque como ha aclarado el propio Simon no parece que vaya a producirse ya que tanto el CSD como los jugadores que se han entrevistado con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el propio Simón no lo ven justo para el desarrollo de lo que resta de Liga.

"Hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará", indicó Simón.

El director del CCAES recordó que en la competición, que regresará el próximo 11 de junio con un Sevilla-Betis, el factor que tiene el público es importante para el devenir de los partidos de los equipos que jueguen como local o como visitante. Por eso, dejó claro que hasta que no pueda haber aficionados en todos los campos, no se debería aplicar la norma del regreso de los hinchas a las gradas.

“Si que es cierto que debido al factor campo y le peso que tiene el público en la evolución de los partidos, lo que no sería justo es que, hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería aplicar estar norma. Eso es lo que han establecido el CSD como los propios jugadores. No ha salido del ministerio, porque si bien conocemos el tema del factor campo, no es uno de los criterios que tenemos en la cabeza a la hora de valorar los riesgos. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de la evolución de la epidemia y cómo estén las comunidades autónomas en la fase 3, se podría plantear", concluyó Simón.