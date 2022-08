El exjugador del Real Madrid Carlos Secretário, en la UCI tras sufrir un ictus

Carlos Secretário, exjugador del Real Madrid, permanece ingresado en la UCI tras sufrir un ictus, según han informado en las últimas horas medios portugueses. El exfutbolista, de 52 años, jugó en la disciplina blanca durante una temporada.

El mundo del fútbol portugués permanece a la espera de cómo evoluciona el exfutbolista. El Porto, equipo en el que militó Secretário durante 4 temporadas, transmitió fuerza al lateral. "Fuerza, Carlos Secretário. La familia azul y blanca se une en un mensaje de fuerza a nuestro antiguo jugador", dijeron a través de redes sociales.

El entrenador del equipo luso, Sérgio Conceição, también mostró en rueda de prensa un mensaje de preocupación por el exfutbolista. "He recibido la noticia de un compañero mío está mal en el hospital. No está solo", expresó sin llegar a decir el nombre. Por otro lado, aunque su equipo ganó el partido, afirmó que no conseguía sentirse "contento" debido a esta circunstancia.

Otro de los clubes en los que Secretário ha desarrollado su carrera como futbolista, el Real Madrid, también ha trasmitido su apoyo y preocupación por el estado de salud del exfutbolista. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren enviar un mensaje de apoyo y todo nuestro cariño a quien fuera jugador madridista Carlos Secretário. Le deseamos una pronta recuperación. Mucha fuerza", manifestaron.

Secretário jugó 13 partidos con los blancos durante la temporada 96/97, aunque no consiguió hacerse hueco en la disciplina madridista.