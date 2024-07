Álvaro Morata: "Significaría muchísimo ganar una Eurocopa con mi país"

Álvaro Morata, capitán de la selección española de fútbol, ha hablado antes de la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra y ha admitido que lleva tiempo asegurando a sus compañeros que vana ganar el torneo.

"Llevo cuatro o cinco meses, o más tiempo, diciendo: 'vamos a ganar la Eurocopa'. Significaría muchísimo ganar una Eurocopa con mi país, habiendo ayudado mucho a jugadores que hay aquí y siendo el capitán", reconoce Morata.

"Tenemos mucho respecto por Inglaterra, es una de las grandes selecciones que hay en el mundo, con jugadores que han sido leyendas del fútbol mundial y con una de las mejores ligas del mundo. Solo tengo palabras buenas para Inglaterra, para la Premier League... Sólo tengo palabras buenas para ellos y seguramente en su caso te dirán lo mismo. Es una final y hay mucho respeto entre ambas selecciones" explica Álvaro Morata.

El capitán de la España de Luis de la Fuente elogia a sus compañeros y la calidad que atesoran los internaciones españoles.

"Son muy buenos: Lamine, Fabián, Laporte, Nico, Unai Simón Cucu, Nacho... puedo mencionarte a toda la plantilla y creo que estamos demostrando que en nuestro país hay grandes jugadores. Y ahora estamos a un paso de volver a hacer historia, pero tendremos que luchar mucho porque va a ser difícil", admite Morata.

Álvaro Morata, capitán de la selección española, explicó la emoción que muestra en cada partido de la Eurocopa de Alemania con la selección española, sin poder contener las lágrimas en más de una ocasión, y explicó que se siente "como un aficionado" y por verse "como si fuera el padre de los jugadores en la grada".

"No creo que sea por la responsabilidad. Es pura emoción. Soy un aficionado a las gradas. Cuando juego, estoy concentrado al cien por cien, estoy trabajando, pero cuando me sustituyen es como si fuera el padre de cualquiera de los jugadores mirando desde la grada. Estoy seguro de que los padres de Mikel Merino lloró el otro día cuando llegó a Alemania y los padres de Lamine ante Francia. Yo también soy así. Es mi personalidad. No hay que avergonzarse de llorar por emociones positivas y ojalá que pueda llorar mucho más el domingo", apuntó Morata.

