Deschamps: "No hay un plan anti Ronaldo, no hay receta para eso"

Didier Deschamps, seleccionador nacional de Francia, reconoció que frenar a Cristiano Ronaldo es prácticamente imposible y declaró que intentará que su influencia no sea excesiva en la final de la Eurocopa que disputará este sábado su equipo ante Portugal.

El jugador del Real Madrid será uno de los quebraderos de cabeza para Francia. Cristiano, aunque no ha completado una buena Eurocopa, poco a poco ha ido cogiendo ritmo hasta ser decisivo en varios momentos del torneo. Deschamps sabe que será difícil frenarle.

"¿Un plan anti-Ronaldo? Nadie lo ha encontrado. Tiene una calidad atlética que podría volar. Su físico se lo permite, con esos cuadrados de chocolate (risas). Será muy importante limitar su influencia", dijo.

También habló sobre el próximo Balón de Oro y las posibilidades que tiene Antoine Griezmann de ganarlo: "tiene una calidad y eficiencia que son muy importantes para el equipo. Pero no es un solista, es obvio que también depende del equipo. Si puede ser uno de los candidatos, sería una buena señal, porque eso significará que ha hecho una buena final", declaró.

Deschamps afirmó este sábado, a poco más de 24 horas de enfrentarse a Portugal en la final de la Eurocopa, que "no hay nada más hermoso que ganar" un torneo de gran categoría como el que finalizará este domingo en París.

"En estos dos años hemos jugado muchos partidos amistosos, pero no se ganan todos. Son importantes para mantener un estado de ánimo. Los jugadores han hecho todo lo que había que hacer incluso si a veces era complicado. ¿Miedo a la derrota?. No hay nada más hermoso que ganar. Hay que darlo todo", comentó.

El técnico del conjunto galo reconoció que el partido ante Portugal será "el momento más importante" de toda su "carrera" y señaló que cuando comenzó a trabajar en los banquillos lo hizo "para llegar lo más lejos posible".

"Mañana es un día muy importante. Tenemos la oportunidad de ser campeones de Europa. Hay que aprovechar esta oportunidad sin pensar en el resultado", comentó.

Para Deschamps, su rival es un equipo muy "bien organizado" y con mucha experiencia y solidez defensiva gracias al triángulo que forman Pepe, Fonte y William. Además, resaltó el trabajo de los dos laterales Guerreiro y Cédric, y "por supuesto", el dúo atacante formado por Cristiano Ronaldo y Nani.

"Ofensivamente se proyectan muy rápido, como flechas y no se limitan sólo a defender. Portugal también trata muy bien el balón y lo mueve muy rápidamente", explicó.

"No hay que calcular nada no hacerse películas en la cabeza. Estaba seguro de que los jugadores iban a darlo todo desde el inicio de la competición. Ahora toca Portugal, un rival difícil que no está aquí por casualidad ".

Sobre el defensa Samuel Umtiti, que debutó cuartos de final por la sanción de Adil Rami, indicó que no está "sorprendido" por el buen trabajo del nuevo fichaje del Barcelona y dejó entrever que podría volver a ser titular en la final.

"Sabe que confío en él a pesar de su corta edad. Es tranquilo, muy tranquilo. No tengo ninguna preocupación al respecto.

El mérito es de él, sus compañeros le han ayudado. Tiene una buena fuerza mental y un carácter al más alto nivel", reconoció. Cuestionado por si está nervioso por encontrarse a pocas horas de un gran partido como la final de la Eurocopa, manifestó que "lo ideal" es conseguir estar "lo más relajado posible" para mantener la concentración y reconoció que tiene la adrenalina alta pero "sin estrés".

Respecto a su otro defensa central, Laurent Koscielny, señaló que completó una buena temporada en el Arsenal y espera que siga al mismo nivel que durante toda la Eurocopa.

Por último, habló del delantero Antoine Griezmann, de quien dijo que para que juegue igual que en el Atlético de Madrid, tuvo que cambiar un poco el sistema de Francia: "Para que jugara así, se requerían ajustes para equilibrar al equipo. Pero él es capaz de adquirir otro registro si es por el bien de la equipo", culminó.