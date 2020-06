Ernesto Valverde, sobre el sorteo de octavos: "Claro que me gustaría el Lleida"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado tras ganar al Real Murcia (5-0) en el Camp Nou y sellar el pase a los octavos de final de la Copa del Rey que le gustaría que en el sorteo de la próxima ronda les tocase el Lleida Esportiu, que ha eliminado por sorpresa a la Real Sociedad, aunque ha comentado que aceptarán la suerte que les toque.

"Claro que me gustaría el Lleida. Pero si ha eliminado a la Real es por algo. Tenía el marcador adverso en la ida y en este también ha empezado perdiendo, si ha pasado es por méritos propios", aseguró en rueda de prensa.

Valverde cree que pese al actual formato de la Copa, más favorable al equipo grande, el triunfo del Lleida da más valor al buen partido que hizo el Barça ante el Murcia pese al 0-3 de la ida.

"El formato es el que es, pero hay que jugar y ganar igual y las cosas no son fáciles. Estoy contento de pasar y por cómo hemos pasado", celebró.

"Sobre el tema de preferencias no voy a decir nada, siempre que dijo que prefiero que no me toque alguien, me toca. Es abierto, aceptaremos lo que la suerte nos depare", concluyó sobre este aspecto.

Del partido ante el Murcia aseguró que su sensación general fue buena igual que en la ida.

"El equipo ha mostrado mucha actitud hacia el partido, en responsabilidad hacia la competición y la gente. Hemos metido ritmo desde el principio, hemos intentado que no tuvieran ocasiones y dominar", argumentó.

"Siempre cuesta más mientras están cerrados y mantienen frescura. Al final han decaído y hemos aprovechado para marcar más goles. Ha habido jóvenes que han debutado, otros que han jugado más tiempo, y bien porque queremos evitar sorpresas desagradables", celebró.

Y sobre los jugadores del filial celebró su actuación. "Les metes en la dinámica del equipo y responden bien, a pesar de competir en otra categoría se les ve que tienen una proyección importante. Entran en el juego y apenas se percibe la diferencia. Contentos por ellos, por el debut de Costas con nosotros y por Oriol, joven y que nos puede ayudar porque tiene bastante recorrido. Aleñá y Arnáiz ya vienen jugando", manifestó.

"Deulofeu lo ha intentado desde el primer momento, al final es verdad que estaba ansioso porque quería marcar o hacer una buena jugada. Esa insistencia tiene esa parte positiva, que lo ha intentado una y otra vez aunque en algunos momentos no le ha salido", comentó sobre la 'gris' aportación del extremo de Riudarenes.