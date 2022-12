Vero Boquete, en el centro penitenciario de Teixeiro: "Siempre hay que tener algo a donde aferrase, para mí ese algo es el fútbol"

El día a día en un centro penitenciario, en muchas ocasiones, es complicado. Pero los internos de la prisión de Teixeiro, en la provincia de A Coruña, han recibido la visita de la futbolista gallega Vero Boquete, que en la actualidad juega en las filas del A.C.F. Fiorentina. La deportista ha participado en un coloquio, durante el cual ha respondido las preguntas de varios internos.

Mucho ha llovido y muchas cosas han cambiado desde que Vero Boquete comenzara su andadura en el fútbol en las categorías inferiores de la Sociedad Deportiva Xuventú Aguiño de Ribeira, La Coruña. El fútbol femenino ha vivido una auténtica revolución en los últimos años, aunque las diferencias entre el fútbol masculino y femenino aún persisten.

De todo eso sabe mucho la futbolista gallega, nacida el 9 de abril de 1987 en Santiago de Compostela. Se puede afirmar que Vero Boquete fue una pionera del fútbol femenino en España y ha hablado de este y otros temas en su visita a una prisión de Galicia.

En concreto, Vero Boquete ha visitado el centro penitenciario de Teixeiro, donde dos internas han ejercido de periodistas para preguntar de diversas cuestiones a la futbolista española.

Vero Boquete ha reconocido que su vida sería muy diferente si hubiera sido Messi o Cristiano Ronaldo y aún hoy se pregunta el por qué de esas diferencias, en especial en los salarios, entre el fútbol masculino y el femenino.

"Cuando era pequeña, como el balón era mío, mi padre me puso una norma de que si los chicos no me dejaban jugar, mi hermano tampoco por lo que hacía más presión", comentó Boquete.

"Siempre te encontrabas situaciones en las que te decían que 'tu como eres niña no puedes jugar' pero al final, cuando me veían jugar siempre me dejaban unirme". Una situación que vivió incluso en sus primeros equipos: "La primera vez que entré en un equipo tenía cinco años. Había una norma federativa de que las niñas no podían jugar con los niños. Yo entrenaba con ellos pero cuando llegaban los partidos del fin de semana, yo me tenía que quedar en el banquillo", explica Vero Boquete.

"Fue la primera vez que aquí, en Galicia, una niña podía jugar con los niños"

La futbolista gallega ha hablado sobre sus inicios y ha reconocido que tanto su familia como su club lucharon para que ella pudiera jugar con niños, algo que no permitía la reglamentación de aquel entonces.

"Tanto el club como mis padres estuvieron peleando para poder cambiar esa norma. Fue la primera vez que aquí, en Galicia, una niña podía jugar con los niños", recuerda la futbolista gallega.

Ya han pasado 30 años de ese momento y las cosas han cambiado mucho.

"Que cada vez veamos a más mujeres dentro del fútbol, que por primera vez hubiera árbitras mujeres ", asegura Vero Boquete respecto a la barrera rota por la colegiada francesa Stephanie Frappart en el Mundial de Qatar 2022.

Vero Boquete puso en marcha una campaña para buscar la igualdad entre hombres y mujeres en los videojuegos de fútbol.

"En los videojuegos de FIFA que incluyese a la mujer", explica Boquete sobre esa iniciativa que perseguía acortar esa distancia que aún existe entre el fútbol masculino y femenino.

"Crecí escuchando muchas veces que esto no me iba a dar de comer"

Una de las palabras que más se repitió durante la conferencia fue 'sacrificio': "Yo crecí escuchando muchas veces que esto no me iba a dar de comer", recuerda Boquete.

"Hay momentos en los que sufres un poco más. En mi caso estuve 14 años en la selección y llegó un punto en el que las cosas no iban bien. A las capitanas nos tocó pagar las consecuencias", relata la futbolista gallega.

Además de su trayectoria profesional, también quiso comentar con los reclusos la actualidad deportiva: "No estoy de acuerdo con que el Mundial se celebrase en Qatar. Yo creo que premiar a un país que no cumple los derechos humanos es un ejemplo bastante malo".

Durante casi una hora y un auditorio hasta la bandera, Boquete ha querido lanzar un mensaje muy claro: "He querido transmitirles que las cosas no son fáciles para nadie. Que todos los caminos y todos los objetivos pasan por momentos buenos y malos. Hay que tener algo a donde aferrarse, para mi el fútbol es ese algo", explica la deportista a Antena 3 Noticias.

Amra Gjegji, la reclusa que juega en un equipo masculino

Entre los participantes en la charla se encontraba Ambra Gjegji, una albanesa de 25 años que se encuentra en prisión preventiva. Ella, ha conseguido marcar un gol a favor de la igualdad al conseguir un permiso para jugar al fútbol sala en un equipo masculino.

"Me siento muy bien porque soy una más en el equipo. Se portan muy bien conmigo y es un gran paso para todos", explica Gjegji.

"Me parece un éxito fantástico, ha abierto la puerta a otras mujeres que están en la misma situación y que así puedan jugar al fútbol. Pero también para ellos, que vean que es posible, sea en la categoría que sea", quiso comentar Vero Boquete, sobre el caso de Ambra.

"Vero es una persona a la que aprecio mucho. Es una gran futbolista y con grandes cualidades. Es una luchadora", añadió Ambra, sobre la que es uno de sus ídolos.