El enfado de Al-Khelaifi cuando le preguntan por Luis Enrique: "¿Entiendes de fútbol?"

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, aseguró estar "decepcionado" por la eliminación de su equipo en semifinales de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Un fracaso que el mandatario atribuyó a la mala suerte.

"Estamos muy decepcionados por el resultado, estamos tristes, creo que merecíamos más. Hemos dado cuatro veces en el palo, la semana pasada otras dos veces, el balón no quería entrar. Los jugadores y el entrenador lo han dado todo", dijo el presidente, que felicitó a los alemanes.

"Pensábamos que podíamos ir a la final, estamos decepcionados por nosotros y por los aficionados"

Nasser estaba triste y decepcionado, pero cuando le preguntaron por la continuidad del técnico asturiano pasó al enfado y respondió con malas formas al periodista: "¿Pero qué pregunta es esa? ¿Tú no entiendes de fútbol o qué?", dijo Al-Khelaifi. Y es que parece que ahora el qatarí tiene plena confianza en el proyecto de Lucho, centrándose más en el proyecto que en las estrellas.

"Es difícil de aceptar, pensábamos que podíamos ir a la final, estamos decepcionados por nosotros y por los aficionados", agregó.

"Estoy orgulloso de mi equipo, el más joven de Europa. Hemos llegado a semifinales tres veces en cinco años. Pero no es nuestro objetivo, es llegar a la final. Pero el fútbol es así, hay que aceptarlo y, a veces, no es justo", indicó.

Un "mazazo" para Luis Enrique

Por su parte, Luis Enrique lamentó la eliminación de su equipo a manos de un Dortmund que, a su juicio, no fue superior en ninguno de los dos partidos de la eliminatoria pero aprovechó mejor sus oportunidades. Lucho abogó por levantarse lo antes posible de lo que definió como "un mazazo".

"Es un momento triste en el deporte cuando pierdes y sobre todo de esa manera. Felicito al Borussia, ha hecho una Champions destacada y en los dos partidos ha competido muy bien. Hemos hecho seis palos en total, 31 disparos a puerta hoy y no hemos marcado un solo gol, algo prácticamente imposible de creer", resumió el entrenador español a Movistar.

"No creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos, el resultado es el que es y les felicito y les deseo lo mejor para la final y nosotros, a recuperarnos del mazazo", añadió Luis Enrique, que recordó que así es el deporte de alta competición.

"Intentaremos levantarnos lo antes posible para la siguiente oportunidad", dijo.

"El fútbol premia al que marca"

"El sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera, por no conseguir el objetivo. Si analizamos partido y la eliminatoria, no hemos sido inferiores, hemos disparado al poste seis veces, el fútbol es a veces injusto y hemos disparado 31 veces a portería y seis postes pero no hemos marcado. El fútbol premia al que marca", apuntó en la rueda de prensa tras el partido.

Luis Enrique evitó asimismo referirse a la mejorable actuación de Kylian Mbappé: "Qué triste sería que un entrenador no esté con sus jugadores y no se ponga por delante en la derrota. El entrenador es el máximo responsable porque es el que toma las decisiones y tomaría las mimas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com