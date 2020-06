Correa se echa a un mal Atlético a la espalda para lograr un increíble empate ante un gran Girona

Vaya forma de comenzar la Liga. Para Girona y para Atlético. Vaya forma de empatar tuvieron los gerundenses, en el que es su debut en Primera, uno que nunca olvidarán para lo bueno y lo malo. Y vaya forma de empatar tuvieron los rojiblancos, superados y controlados en casi todo momento por un rival que perdió una ventaja de 2-0 contra diez en los últimos 15 minutos. El doblete de Stuani fue igualado por el coraje de un equipo que sin Griezmann encontró en Correa a su líder. Giménez puso el empate y dio un punto increíble a los madrileños.

Nada se puede salvar en la primera parte del Atleti. Una en la que el peligro para Iraizoz brilló por su ausencia y en la que el Atlético era una marioneta del Girona. Los locales, que quizá se pensó podían acusar los nervios del debut en la élite, la presión por estar ante todo un Atleti o el desgaste físico, parecían ser los veteranos. Se movían más rápido, hacían circular el cuero a mayor velocidad y tenían a su merced a un equipo, el de Simeone, que apenas podía dar tres pases.

Que no encontraba absolutamente ninguna línea de pase. Que hicieron de la estatua su forma de vida por Montilivi, y que, como no podía ser de otra forma, empezaron a ver cómo el marcador era justamente desfavorable. Dos a cero en apenas tres minutos gracias a dos tantos de Stuani que sirvieron para dar ventaja al descanso a un Girona que bien pudo irse con tres a vestuarios de no ser por una mano de Oblak cuando el cuero ya entraba por la línea de meta.

Griezmann deja al Atleti con diez... y Correa se multiplica por dos

El paso por vestuarios podía servir para algo. Y sirvió, pero para que pasaran cosas peores que tendrán sus consecuencias en futuros partidos. Griezmann, que pudo batir a Iraizoz con una chilena, se fue a la calle tras ver amarilla y roja directa por un posible piscinazo y por un más que posible posterior insulto al colegiado. Con diez, y con Gaitán, Vietto y Correa en el campo, el Atlético seguía siendo incapaz de encontrar el camino.

Pero Correa dio con la clave. El argentino, sin Griezmann, se erigió en el líder de un equipo roto que él solo arregló. Primero marcando el 2-1, y luego tirando del carro con talento y con calidad. Forzando una falta al borde del área que terminó con Giménez anotando de cabeza el empate, un empate que parecía increíble de lograr viendo cómo estaban las cosas en el minuto 75.

Salvador Oblak

Así acabó el partido, y no por falta de ocasiones, con un Vietto errando una oportunidad clara mandando el balón arriba y con un Jan Oblak realizando una espectacular intervención en el minuto 92. El Atlético ha salvado un punto, pero el empate cosechado no quita la horrible imagen dada por un equipo que durante 70 minutos estuvo a merced de un recién ascendido.