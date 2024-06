El emotivo mensaje de Carvajal a su padre policía nacional: "Verte a caballo me llena de orgullo"

Fue una de las imágenes más comentadas e icónicas de la celebración del Real Madrid por su Decimoquinta Copa de Europa: el padre de Dani Carvajal escoltó el autobús del club blanco por las calles de la capital y el jugador, autor del primer gol de la final, le entregó el trofeo en la celebración de Cibeles.

Después de pasar por la Catedral de la Almudena, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, los futbolistas se quitaron el traje para ponerse la equipación blanca y celebrar el título junto a su afición.

Entonces se subieron al autobús descapotable para protagonizar la rúa de celebración por el centro de Madrid y, en torno al vehículo que llevaba a los campeones de Europa, varios caballos del Cuerpo Nacional de Policía escoltaban a los jugadores. Uno de ellos era el orgulloso padre de Dani Carvajal.

Ahora, el lateral ha querido ir más allá y ha puesto el lazo a su foto más especial con unas emocionantes palabras para su padre a través de Instagram.

El mensaje de Carvajal a su padre

"Orgulloso de compartir este increíble momento contigo. Verte montando a caballo después de tantos años, sólo para hacerme feliz, me llena de orgullo. Este es un recuerdo que recordarán tus nietos toda la vida, demasiadas emociones en una sola foto. Gracias, papá, por ser el mejor y por enseñarme el verdadero significado del amor incondicional, el valor del esfuerzo y del sacrificio, el poder de hacer feliz a alguien que amas. Te quiero con todo mi corazón".

¿A por la séptima?

El defensa de Leganés, mejor jugador de la final de la Champions que ganó su equipo al Dortmund (0-2), se preguntó nada más terminar el partido que por qué no puede ganar su séptima Copa de Europa.

Carvajal igualó con seis títulos a Paco Gento y, junto a Luka Modric, Toni Kroos y Nacho Fernández, incluyó su nombre en la lista de jugadores con más Copas de Europa.

En declaraciones a Bein Sports, se mostró ambicioso: "No me ha tocado perder ninguna final y espero que siga la racha. Es algo maravilloso. Fantástico haber ganado la sexta y con gol. Ni en mis mejores sueños. ¿Por qué no la séptima? Queremos más, nos reseteamos a principio de temporada y queremos más. Ahora a celebrarlo", abundó.

También narró cómo fue su gol de cabeza: "He ido a rematar con determinación. Era un partido muy difícil y he podido abrir la lata", apostilló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com