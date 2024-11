Las emotivas palabras de Luis Enrique a Rafel Pol tras la muerte de su mujer: "Raquel no se irá nunca, estará siempre con nosotros"

Tras la victorias ante del PSG ante el Angers (2-4) en la Ligue 1, Luis Enrique Martínez tuvo un gran gesto con Rafel Pol, su ayudante en el cuerpo técnico del club parisino, después de la muerte de la mujer del mallorquín tras una larga enfermedad.

"Aprovecho que hablo para la televisión del club. En primer lugar, esta victoria se la queremos dedicar a una persona muy importante para el staff, que es la mujer de Rafel, Raquel, quien tristemente ha fallecido hoy", aseguraba Luis Enrique.

El asturiano lamentó la trágica noticia y explicó que se enteraron del fallecimiento de la mujer de Rafel Pol tras el partido disputado en el Stade Jean-Bouin de Angers.

"Y queremos, yo como portavoz y toda la gente que estamos en el Paris Saint-Germain, dedicarle a Rafel y su familia y a la familia de Raquel nuestro más sincero apoyo. Toda la fuerza del mundo. Raquel no se irá nunca, estará siempre con nosotros. Es un momento muy triste. Al acabar el partido nos enteramos de su fallecimiento", señaló el entrenador asturiano.

Rafel Pol y Luis Enrique, juntos desde 2011

Rafel Pol y Luis Enrique llevan trabajando juntos más de una década. Ambos unieron sus caminos en 2011 en la Roma y, desde aquel año, el mallorquín y el asturiano han compartido siempre cuerpo técnico. Tras el paso por le equipo italiano, Pol y Luis Enrique estuvieron en el Celta, Barcelona y, a día de hoy, trabajan juntos en el PSG.

Rafel Pol escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales este mismo sábado dirigido a su mujer.

"A la vida, por injusta que parezca hoy, le estoy infinitamente agradecido por el amor y el tiempo que me regaló con Raquel. Hoy es inevitable el dolor, fruto del miedo a perder algo maravilloso, pero Raquel no se irá. Nuestra realidad se esculpe a partir de la memoria; por ende, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. El ahora no es más que una colección de huellas, y las que deja Raquel son grandiosas, motivo de inspiración, no de sufrimiento. Por ello, como nos enseñó Raquel, no la pensaremos ausente, no la buscaremos en el olvido, la buscaremos dentro, porque ahí estará. Te quiero infinito", indicó Rafel Pol en su cuenta de Instagram, junto a un foto con su mujer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com