Emery: "Necesitamos nuestra mejor versión, venga el primero o el último"

El entrenador del Sevilla, Unai Emery ha afirmado en la víspera del partido que disputarán en el Sánchez Pizjuán ante el Real Madrid, que necesitan dar su "mejor versión" independientemente de que se enfrenten al "primero" de la clasificación, caso del rival de este domingo, o al "último".

"Necesitamos nuestra mejor versión, venga el primero o el último. Hay que rescatar lo bueno que hicimos ante el City o ante otro equipo 'top', el Barcelona. Les ganamos -al Barça (2-1)- haciendo las cosas bien y sufriendo", ha relatado el técnico vasco en la sala de prensa del estadio sevillista tras la sesión preparatoria. "Nos falta intensidad. Hace falta una intensidad alta, que esté dentro del reglamento. En todos los aspectos nos faltan cosas. En intensidad, en estrategia, a nivel defensivo. Estamos creciendo, pero nos faltan cosas. Mañana es una buena oportunidad para ser el equipo que queremos", ha argumentado. Emery ha reconocido que "es un partido importante" porque tienen "la necesidad de aumentar" la "credibilidad" y ha destacado que mañana los aficionados sevillistas tiene "que ser un jugador más ante un líder que está haciendo una gran temporada".

El preparador de Fuenterrabía ha informado de que el delantero francés "Kevin Gameiro es baja porque no se ha recuperado a tiempo" y que con esta ausencia "se abren las oportunidades para los jugadores que están ahí" como el delantero italiano Ciro Immobile o el canterano Juan Muñoz. Sobre su situación al frente del equipo después de iniciar la temporada de forma irregular, ha dicho que "la situación de un entrenador es complicada desde que empieza a entrenar".

"Uno trabaja para que haya más momentos buenos que malos. Los resultados en la Liga están por debajo de los objetivos. Mi responsabilidad la tengo asumida", ha subrayado. Emery también ha precisado que el Real Madrid no es "un rival directo porque ahora tienen doce puntos más que el Sevilla" y sobre el conflicto jurídico que rodea al delantero francés Karim Benzema, imputado por su supuesta implicación en el chantaje a su compañero de selección Mathieu Valbuena con un vídeo sexual, ha comentado que es un futbolista que "marca diferencias" y que ya lo ha demostrado antes ante el Sevilla.

"El Madrid protege a sus futbolistas y su situación no le va a influir en su trabajo. Si juega tenemos que aplicarnos para que no aparezca su mejor versión", ha apuntado Emery, quien ha añadido que el rival de mañana "comienza a hacer grandes cosas con (Rafa) Benítez" y que ve a un "equipo ordenado, un grandísimo Real Madrid que lo ha sido y lo será". "Me gustaría que la gente disfrutara de un gran Sevilla, con intensidad y buen juego. Un Sevilla que enganche, más allá del resultado final", ha deseado.