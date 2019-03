Emery: "Los jugadores están con responsabilidad y ganas de levantar la situación"

El entrenador del Sevilla, Unai Emery, subrayó que sus jugadores están "con responsabilidad y con ganas de levantarse" ante la UD Las Palmas para recuperarse de la derrota sufrida el pasado domingo en el Sánchez Pizjuán ante el Celta.

"Estamos ocupados en ser proactivos, en analizar los partidos que hemos jugado y buscar nuestra parte competitiva que nos haga mejorar en busca del rendimiento y la identidad y sello del equipo. Después de una derrota en casa, el equipo está responsabilizado y con ganas de levantarse", comentó Emery en rueda de prensa recogida por la web sevillista.

El vasco dejó claro que "no hay tiempo para mirar atrás" y que deben buscar "ser más competitivos", un objetivo para el que cuentan con "argumentos y jugadores que no han participado y que están con ganas". "Es verdad que la clasificación ahora mismo es para no mirarla, pero hay que saber dónde estamos. Este es un grupo fuerte, que ha vivido situaciones como ésta y tiene madurez", añadió.

Aparca el tema de las lesiones

Además, aparcó el tema de las lesiones porque tienen "mimbres", "ganas" y "capacidad de respuesta", aunque sabe que les espera un "partido muy difícil" contra una UD Las Palmas que "tampoco se ha estrenado, pero que juega con el plus de jugar en casa".

"Nuestra tarea es sacarle rendimiento a estos jugadores. Yo estoy ilusionado, y la ilusión no me la rompe el tener dos puntos, pero necesitamos resultados. Y si algo me duele es que en nuestro estadio no podamos, con esa ilusión, ofrecer una victoria. Necesitamos dar un paso al frente, pero no en teoría, sino en la práctica", añadió.

Emery recordó que este proceso de reconstruir un equipo ya lo ha "vivido" en el Sevilla. "No quiero mirar atrás ni a los lados, quiero de este equipo sacarle el mejor rendimiento. Falta Tremoulinas y está Escudero lesionado, Konoplyanka está con muchas ganas, pero le falta adaptarse al juego y a la agresividad que queremos. Y luego además, si no tenemos a Kakuta, pues es otro zurdo que no tenemos. En algunas situaciones del terreno de juego nos falta poder tenerlos para que podamos mantener la capacidad competitiva", confesó.

Espera contar con Vitolo ante Las Palmas

El preparador irundarra, que espera que Vitolo esté "en condiciones de poder ayudar", pondrá "el mejor equipo en el terreno de juego", recalcando que no se olvida de que "hay jugadores que el domingo hicieron un gran esfuerzo" y que podrían ser titulares.

"Jugadores que estuvieron ante el Celta no van a poder rendir al cien por cien y esa es la razón. El once que busquemos será en la necesidad de rendimiento y en la búsqueda de la parte competitiva máxima y cómo lo encontramos. Encontrar cómo el equipo es mejor ante un rival determinado", sentenció.