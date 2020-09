El padre de Messi: "Leo lo tiene difícil para quedarse en el Barça"

Jorge Messi, el padre de Leo Messi, se encuentra en Barcelona, tras viajar desde Rosario, Argentina. El motivo del viaje es intentar desbloquear la situación de su hijo. Jorge habló con los micrófonos de Atresmedia y aseguró que "Leo lo tiene difícil para quedarse en el Barça". Asegura que no habló con Pep Guardiola ni "con nadie". Sobre la opción del Manchester City: "No sé, no hay nada todavía".

Jorge Messi aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto de El Prat. Al llegar, no ha dado ningún tipo de información. "No sé nada muchachos", respondía a las preguntas.

El padre de Leo se reunirá con el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, para negociar la salida del jugador en las próximas horas. A pesar de que Messi quiera desvincularse del Barça, la intención del presidente del equipo es ofrecerle una renovación de dos años más, hasta 2022 con los términos que habían hablado mees atrás.

A vueltas con la cláusula

El principal asunto de la reunión es la cláusula de rescisión del contrato de Leo Messi, ya que la interpretación del contrato le permite salir sin pagar. Sin embargo, pretenden una salida amistosa.

Esta cláusula indica que el jugador tendría que pagar una cantidad concreta para poder salir del equipo al que juega. LaLiga ya indicó mediante un comunicado que el jugador debería pagar dicha cláusula, ya que el contrato continúa "vigente".

El equipo jurídico del jugador ha enviado mediante un burofax su intención de abandonar el equipo. Ya que Bartomeu se remite a la cláusula de los 700 millones de euros si el argentino decide fichar por cualquier otro equipo.

Leo Messi no se ha pronunciado públicamente desde que se conoció el anuncio de salir del equipo blaugrana. A pesar de ello, no se ha presentado a ninguno de los entrenamientos, ni a las pruebas PCR del club.

Mientras tanto, el Manchester City incluso estaría ya trabajando en la presentación del astro argentino.