La dura critica de Capello a Cristiano Ronaldo: "Hace tres años que no se va de nadie"

Cristiano Ronaldo pasa por su peor momento desde que llegó a Turín. El astro luso lleva sólo dos goles en catorce partidos. Un momento de forma que no pasa desapercibido para el mítico entrenador italiano, Fabio Capello.

En una entrevista con Sky Sports el transalpino fue duro con el luso: "Es un gran campeón, nadie le discute, pero Cristiano no se va de nadie desde hace tres años. En estos momentos no está bien y es normal cambiarlo. Sarri no necesita ser valiente ni demostrar su personalidad para hacer ese cambio. El hecho de que no se haya sentado en el banquillo y haya discutido con Sarri no es bonito. Uno tiene que ser un campeón incluso cuando es cambiado, no sólo cuando las cosas van bien. Debe respetar a los compañeros".

Sarri se suma a las criticas

Capello no ha sido el único que ha criticado el mal momento de Cristiano. Su entrenador en la Juventus también parece haber puesto la lupa sobre el portugués tras sustituirlo en los dos últimos partidos: "Esta claro que no pasa por su mejor momento", declaró.

En el último choque tras ser sustituido el delantero se fue visiblemente enfadado. Esta situación tuvo la siguiente reacción del técnico turinés: "Es natural que un jugador se enfade cuando es sustituido si trabaja tan duro. Eso también complace a un entrenador", confesó.

Además, tampoco tiene excesiva suerte. Cuando fue cambiado le sustituyó Dybala, que fue el autor del tanto que le dio el triunfo al conjunto bianconeri ante el Milán por 1-0