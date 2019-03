Dunga responde a Ronaldo y Romario: "Les pido que se pongan en nuestro lugar"

El técnico de la selección brasileña de fútbol, Dunga, le respondió a Ronaldo y a Romario por sus críticas y les pidió que se pusieran en el lugar del equipo que se enfrentará mañana a Venezuela por la segunda fecha de la eliminatoria suramericana al Mundial de Rusia 2018.

"Les pido que se pongan en nuestro lugar", declaró Dunga en una rueda de prensa en el estadio Presidente Vargas de Fortaleza, antes del último entrenamiento de cara al partido frente a Venezuela que se disputará en la arena mundialista del Castelão.

Ronaldo, ahora comentarista, señaló en el canal SporTV que la selección brasileña en la eliminatoria, después de la derrota en el primer partido frente a Chile (2-0), que la 'Canarinha' va a "tener más dificultades por nosotros y no por los otros".

Bicampeón con Brasil en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Corea del Sur-Japón 2002, Ronaldo también afirmó que la actual selección brasileña "es la que menos esperanza da" a los aficionados, sumándose así también a las críticas del ahora senador Romario.

Ronaldo, con sólo 18 años; Romario, como goleador, y Dunga, en calidad de capitán, formaron parte de la selección que conquistó en Los Ángeles la Copa del Mundo de 1994.

"Cada uno tiene su opinión y tenemos que respetarlas, tal vez queda una pregunta diferente para esos ídolos y es si cuando estuvieron por aquí no pasaron por la misma situación", aseveró Dunga.

El técnico, además, indicó que si los actuales jugadores de la selección "son vencedores necesitan administrar las críticas y los pedidos de explicación, pero los que están del otro lado necesitan colocarse en nuestro lugar".

"En Brasil existe la desconfianza hasta uno ganar, pero aún así se gana y al otro día comienzan otras críticas. ¿Pregúntenle a Cafú (que acompaña a la selección en Fortaleza) si no fue criticado hasta el último día?", cuestionó Dunga.

Sobre el reciente pasado de la selección brasileña, con una catastrófica derrota por 1-7 ante Alemania en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 y la eliminación en cuartos de final de la Copa América de Chile 2015, Dunga comparó la situación con lo sucedido en la final de Brasil 50 ante Uruguay, con un 1-2 en casa.

En ese sentido, Dunga recordó que el actual seleccionado le toca pagar la cuenta que dejaron otros y defendió el "compromiso" de los jugadores con la selección, aunque admitió que la "reacción" del equipo de su época como jugador en 1994 "era más sanguínea".

"La cuenta no es nuestra, pero estamos aquí y tenemos que pagarla y vamos a intentar hallar una forma de solucionar eso. No es fácil, pero tampoco es imposible por la calidad de nuestros jugadores. cuando los resultados no vienen es normal estas exigencias", subrayó.

Sobre el equipo titular que enfrentará a Venezuela, Dunga admitió que tendrá "algunas variables", pero evitó adelantar sobre los cambios, en los que se perfila la entrada del lateral Filipe Luis, el zaguero Marquinhos y el centrocampista Lucas Lima en sustitución, respectivamente de Marcelo, David Luiz (lesionado) y Oscar.

En el último entrenamiento, abierto en los últimos minutos para la prensa y unos 500 aficionados, Dunga movió varios jugadores e incluso el experimentado Kaká terminó entre los titulares.

El lateral Dani Alves, que también participó de la rueda de prensa, dijo que "los brasileños están tan indignados por tantas cosas en el país que la selección termina pagando por todos".

"Somos una línea de frente del disparo y estamos merced de todo eso y no damos secuencia a la vida para quedarnos preocupados con los disparos contra nosotros", aseveró el jugador del Barcelona.

Para el defensa, "la selección no debe pagar el mico de Brasil y estamos pasando por eso, con la indignación de los brasileños con otras cosas (como la política y la economía) afectando a la selección como un todo".

"Vamos a representar a Brasil fuera de aquí y aquí mucho más y ese es mi recado para quien tiene duda de nuestro compromiso con la selección y eso va a continuar siendo así independientemente de las opiniones que las personas puedan tener", completó el lateral, para quien la 'Canarinha' necesita recuperar su "punto de equilibrio".