Dos partidos de sanción para Vinícius: el brasileño podrá jugar la Supercopa

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado con dos partidos al delantero brasileño Vinícius Jr. por la expulsión que recibió en el último partido liguero ante el Valencia. El delantero empujó al portero Stole Dimitrievski en el primer partido del Real Madrid en 2025 y se va a perder los dos próximos compromisos ligueros ante Las Palmas y Real Valladolid, pero podrá jugar la Supercopa de España. Según ha redactado el acta del Comité, la sanción al brasileño está impulsada "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido", por lo que además se añadirá una multa accesoria de 700 € al club y de 600 € al propio jugador.

Por tanto, al considerarse la jugada como una acción violenta y perderse sólo dos partidos, el brasileño podrá jugar la Supercopa de España y estaría también en una hipotética final en caso de que los blancos ganasen al Mallorca el próximo jueves. Al tratarse de una sanción de menos de cuatro partidos, comienza a cumplirse en el primer partido de la competición donde se produjo la sanción, es decir, se perderá los dos partidos de liga frente a Las Palmas en el Bernabéu y ante el Valladolid en Zorrilla.

César Soto Grado, colegiado del encuentro, recogió en el acta del partido que el motivo de la expulsión a Vinícius fue por "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando una fuerza no insignificante". Por tanto, un problema menos para Carlo Ancelotti que si podrá contar con el delantero en la Supercopa.

Ancelotti defiende a Vinícius

El entrenador italiano reiteró en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey su convicción de que Vinícius no mereció la expulsión en el partido contra el Valencia, por lo que esperaba que no fuese sancionado. El míster del Real Madrid señaló que es "difícil aguantar todo lo que ha pasado" el brasileño, sobre los insultos que recibe el delantero, y lo defendió públicamente. "Es difícil. No estoy en su piel, pero es difícil aguantar todo lo que ha pasado y lo que pasa; los insultos… No es sencillo. Él intenta mejorar y aguantar. Está triste por la roja, pidió disculpas, pero tenemos que mirar adelante", comentó el técnico en rueda de prensa.

Ancelotti insistió en que el jugador no mereció ser expulsado tras el golpeo al portero rival. "Seguimos con la convicción de que no era roja, era amarilla. Yo sigo con esto y esperamos que no le caigan partidos".

