Cristiano Ronaldo, premio 'The Best' a mejor jugador de 2016

SE IMPONE A MESSI Y GRIEZMANN EN ZÚRICH

Cristiano, premio 'The Best' a mejor jugador del año por delante de Messi y Griezmann. "¿Qué puedo decir? Ha sido el mejor año de mi carrera", ha asegurado el portugués en Zúrich. Se ha acordado de la ausencia de jugadores del Barça: "Lamento que algunos no estén aquí".