Diego Costa: "¿Volver al Atleti? Nunca se sabe... mira dónde está Filipe Luis"

ENTREVISTA AL PRIMER TOQUE

El jugador del Chelsea no descarta volver algún día al Atlético de Madrid: "Mira dónde está Filipe Luis". Además, ha reconocido el error que cometió hace unas semanas cuando se enfadó con Mourinho por no sacarle al campo. "Me equivoqué lanzando el peto. Mi relación con el entrenador es buena y ya está". Por último, ha restado importancia al pequeño altercado que ha tenido durante el partido con Casillas. "Es imposible tener un problema con Iker, he ido para hacer un poco de broma y ya está".